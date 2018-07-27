Роман Гриценко: Для «Дома-2» нужно быть уверенным в себе!

27 Июль 13:26 2018-07-31T22:08:36+03:00

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24 июля в Воронеже на день встал на стоянку яркий автобус реалити-шоу «Дом-2». Кроме импровизированной экскурсии участники проекта Роман Гриценко и Илья Яббаров вместе с менеджерами по кастингу отбирали новых участников. Попробовать построить любовь в прямом эфире пришли несколько десятков воронежцев. В основном молодежь 20-30 лет. Кастинг-менеджерам пришлось несладко. Диалог с одним из претендентов:

- К тебе не придут девочки, - начинают разговор менеджеры канала ТНТ.

- Прибегут! – самоуверенно бросает парнишка.

- С чего?

- Буду неординарно подкатывать к девчонкам!

- Это как? Подкати к нам.

- Вот попаду на проект, узнаете.

- У тебя есть пять минут, чтобы обаять нас, - пытаются «кокетничать» девушки-менеждеры, чтобы выявить «фишку» претендента.

- Я с 14 лет езжу по стране с цыганским театром.

- И??? – конкретики от «ловеласа» так и не дождались за пять часов кастинга. «Калинка-малинка» - не в счет.

Пришедшие на отбор воронежские девушки, как на подбор – одна краше другой.

- Почему хотите попасть в «Дом-2», - «пытаю» одну из претенденток.

- Хочу построить любовь.

- А в Воронеже нельзя?

- А где у нас-то? Да и толчок в карьере хочу получить.

- А кем работаете?

- Продавцом.

Тем временем кастинг-менеджеры пытаются расшевелить пришедших на отбор красоток.

- Девчонки, кто пришел в проект к Роме Гриценко? Пятеро? Ставлю 100 тысяч, что таких «сонных» Роман на «периметр» не возьмет, - «заводит» красавиц Надежда Ермакова, которая сама пробыла на проекте в качестве участницы четыре года – с 2007 по 2011-й.

Так и случилось, красавчик, который ухаживал на проекте за Ольгой Бузовой, юморить юморил, но никого из жительниц Воронежа «с лёту» не выделил.

- Несколько эффектных девушек пришли, конечно. Одна была поинициативнее – даже чуть меня не поцеловала… Но я вам открою тайну: «Дом-2» - место не для всех, - признался «Комсомолке» Роман. - Надо быть самим собой, долго притворяться не получится. Какие качества нужны для того, чтобы удержаться в проекте? Ты должен быть в себе уверен! И должен быть искренен. Веди себя так, как ведешь в жизни. Те, кто специально ради проекта что-то пытаются из себя показывать, выглядят глупо и неуклюже – это сразу «считывается» зрителями. Конечно, ты должен быть креативным, веселым, харизмантичным, но этот тот набор качеств, которым обладает любой лидер. А на «Доме-2» собирают людей ярких, так что нужно быть лидером среди лидеров. Когда я пришел на проект, сначала растерялся, тяжело было войти в колею. Но сейчас, слава богу, чувствую себя уверенно, хотя чаще всех попадаю на голосование.

- Мы делали на Воронеж большие ставки, это же студенческий город. Мы рассчитывали, что здесь множество интересных девчонок. Внешне пришедшие - фактурные, но содержание хромает. Они не понимают, чем могут выделиться, в чем их особенности, - подвели итог кастинг-менеджеры Надежда Ермакова и Екатерина Балкина. - И мы заметили такую проблему: ваши женщины не верят местным мужчинам, а ваши мужчины считают местных девушек доступными…

В итоге кастинг-менеджеры записали видео только с одной участницей – актрисой и моделью. Она хороша собой и бойка. Видео отправят в столицу для оценки редакторов проекта. Позовут ли воронежскую участницу на «Дом-2», решат в ближайшее время.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роман Гриценко: Мне, безусловно, приятно общаться с Олей Бузовой

- Роман, вы продолжаете ухаживать за Ольгой Бузовой? - поинтересовались мы у ловеласа.

- Как таковых ухаживаний сейчас нет. Общение с Олей безумно приятно. Но головой понимаю, что вряд ли что-то из этого выйдет. Хотя сердцу не прикажешь, душа лежит все-таки к Оле, - признался парень «Комсомолке».

- А если вас выгонят с «периметра», чем займетесь?

- Первоначально открою с отцом бизнес в Омске, поднаберу опыта, а потом – все равно в Москву вернусь.

«Дом-2» ежедневно в 9.00, 23.00 и 00.00 на ТНТ.