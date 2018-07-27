Выходные в Воронеже: День ВМФ, День тигра, Русь песенная, Русь мастеровая

27 Июль 09:00 2018-07-30T09:51:19+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться в уик-энд с 27 по 29 июля

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РУСЬ ПЕСЕННАЯ, РУСЬ МАСТЕРОВАЯ

27 июля на хуторе Ломы в Воробьевском районе откроется XIII Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая». В этом году в нем примут участие гости из Воронежской и соседних областей, из Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, Саратова, Рязани, Вологды, Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Северной Осетии и Дагестана, а также из Луганщины.

Праздник открывается вечером, но приезжать можно уже с обеда, чтобы успеть познакомиться с уникальным природно-ландшафтным парком хутора Ломы. Территорию украшают каменные лабиринты, «лес» деревянных качелей, домики с соломенными крышами. Здесь есть пруд с ивовой набережной, дубовые, березовые и липовые аллеи, рябиновая беседка, калины и акации. На территории парка расположены действующие кузница, маслобойня и мельница, мастерская с токарными станками для изготовления деревянной посуды. Этот антураж создает особый колорит и способствует погружению в атмосферу фестиваля.

В 17.00 в хуторе Ломы откроются выставка сельских подворий и ярмарка изделий мастеров народных художественных ремесел и пройдет трехчасовой концерт воронежских фольклорных коллективов «Льется песня над раздольем». А в 20.00 на сцене, расположенной на водной глади ломовского пруда, стартует театрализованное представление «Живу тобой, родная Русь».

28 июля в усадьбе потомственных дворян Лисаневичей в селе Березовка с 12.00 до 15.00 пройдут мастер-классы резьбы по дереву, лепке традиционной глиняной игрушки и ткачеству. Днем артисты выступят с выездными концертами в сельских поселениях Воробьевского района. А в 17.00 на центральной площади Воробьевки откроется выставка-ярмарка художественных ремесел «Русь мастеровая», а в 20.00 - гала-концерт закрытия фестиваля.

"ЛЕГЕНДА" В ЦИРКЕ

С 28 июля Воронежский цирк откроет новый сезон. В этот день в нашем городе стартуют гастроли шоу под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ в области литературы и искусства Тамерлана Нугзарова. В копилке артиста высшие цирковые награды. «Золотого Клоуна» в Монте-Карло Тамерлану Нугзарову вручал принц Монако, «Платиновую звезду» в Италии Нугзаров получил из рук Джины Лоллобриджиды, а циркового «Оскара» - от звезды Голливуда Кирка Дугласа.

Потомственный цирковой артист в седле с четырех лет. Он не просто артист, он дрессировщик, режиссер, всадник, покоряющий сердца. Подопечные Тамерлана снимались в фильмах «Бег», «Камень на камне», «О бедном гусаре замолвите слово».

Талантливый и незаурядный человек Нугзаров привезет в Воронеж театрализованное представление «Легенда». Это волшебная сказка о добре, о единстве человека и природы. Гордость программы - уникальные трюки на лошадях, высочайшее мастерство работы скакунов. В шоу также выступают бурые и гималайские медведи, грациозный леопард, дрессированные пудели. Свое мастерство покажут воздушные гимнасты, веселые клоуны, жонглеры с кубиками.

Первые представления пройдут 28 июля в 16.00, 29 июля в 11.30, 2 августа в 18.30 (0+).

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ДЕНЬ НЕПТУНА

В последнее воскресенье июля воронежцы отпразднуют День Военно-морского флота. Первыми его начнут отмечать спортсмены - в 8.30 утра стартует «Петровская регата» - соревнования по гребле на лодках «Дракон». Это азартное и в то же время красочное соревнование (из-за украшенных драконьими головами лодок) продлится до 14.00, посмотреть его можно с мостов, с Петровской набережной и Адмиралтейки.

Пока спортсмены будут биться за призы, в Кольцовском сквере соберутся ветераны ВМФ. В 10.00 "морские волки" выйдут из сквера и праздничной колонной пойдут по центру города, сделают остановку на площади Победы и в Кольцовском сквере, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата и памятнику Петру I, которому Воронеж обязан статусом "колыбели российского флота".

Шествие пройдет по проспекту Революции, улице Степана Разина, набережной Софьи Перовской - до Адмиралтейской площади. Там в 11.00 начнется День Нептуна. Горожан ждут концертно-театрализованная программа, перетягивание каната и поднятие гирь, а также другие развлечения "морских волков" вроде соревнований по армреслингу.

Не забудьте о перекрытии движения.

ТОМ СОЙЕР ФЕСТ

Воронежские активисты запускают "Том Сойер фест" (как сделали это в Самаре в 2015-м, а потом в Казани и Бузулуке, а этим летом к фестивалю присоединились Саратов, Томск, Димитровград, Калуга, Боровск, Оренбург, Хвалынск, Кострома). Благодаря фестивалю по сохранению и облагораживанию городской исторической среды руками обычных жителей восстановят деревянный дом на Таранченко, 20. Покрасить стены, заменить ветхие декоративные детали новыми приглашают неравнодушных горожан 29 июля. Приходите с инструментами - для ремонта нужны шпатели, саморезы, гвозди, грунтовки (список необходимых инструментов и материалов для ремонта есть в группе инициаторов). Волонтеры обустроят рабочую площадку, поставят строительные леса, а для вдохновения откроют выставку картин. Сбор в 16.00. А к ремонту приступят 30 июля.

ДЕНЬ ТИГРА

27 июля Воронежский зоопарк приглашает отпраздновать Международный день тигра!

Посетителей ожидает обширная программа, посвященная редким амурским хищникам, занесенным в Красную Книгу России, которых в природе осталось около 500 особей. А в Воронежском зоопарке живет пара амурских тигров.

В 12.00 в зоопарке стартует праздничная анимационная программа, конкурс рисунков на асфальте «Рисуем с Тигрулей» и мастер класс "Усатый полосатый" (на площадке перед входом в основное здание зоопарка). В 13.00 - познавательная экскурсия «По страницам Красной книги», рассказывающая об обитателях Воронежского зоопарка.

ВЫСТАВКА О ВЕЛИКОМ СВЯТОМ

В краеведческом музее открылась выставка «Образы Сергия Радонежского в изобразительном искусстве». Экспозицию о святом, величайшем подвижнике земли Русской, основателе Троице-Сергиевой лавры привез в Воронеж военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».

- Проект «Образы Сергия Радонежского» раскрывает значимость фигуры русского святого и его роль в объединении русских земель и победе на Куликовом поле, - рассказали организаторы. - На выставке представлены декоративные панно Ростана Тавасиева, графические работы разных техник, иконы с каноническим изображением русского святого, церковная утварь.

Выставка «Образы Сергия Радонежского» продлится до 21 октября.

ПЯТНОМ И ЛИНИЕЙ

В Доме губернатора (пр. Революции, 22), который является филиалом музея имени Крамского, открылась выставка «Пятном и линией». Музей выставил работы участников серии мастер-классов, которые дал художник-график Денис Булавинцев с сентября 2017 года по май 2018 года. Свои силы в графике попробовали дети от 10 лет и их родители, художники-профессионалы и любители. Художник научил их творить в нескольких техниках графики - линогравюре (когда шаблон вырезается на линолеуме), офорте (только печатную форму делали не из металла, а из пластика), монотипии (когда делается только один оттиск). Сам Денис Булавинцев стал известен благодаря серии графики про родной Воронеж в линогравюре - исчезающей технике из-за своей трудоемкости (печатная форма выоезается из линолиума).

Экспозиция в Доме губернатора представила около 60 работ. Выставка будет работать до 12 августа по четвергам с 17.00 до 19.00 и воскресеньям с 12.00 до 14.00. Вход свободный.

ВЫСТАВКА О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

На 3-м этаже атриума Центра Галереи Чижова можно посмотреть фотовыставку «Воронежцы в Первой мировой войне», посвященную 100-летию ее завершения. Посетители могут увидеть около 50 архивных снимков воронежцев, участвовавших в сражениях Первой мировой.

Украшением экспозиции является уникальная фотография лейб-гвардии Кексгольмского императора австрийского полка. Этот полк Российской Императорской гвардии был учрежден Петром I в 1710 году и просуществовал до 1918 года. В 2018-м исполняется 200 лет с момента его расформирования. Полк участвовал в походах Петра I, Крымской войне, Отечественной войне 1812 года, в Первой мировой.

Снимок сделан в 1903 году в Варшаве, на нем запечатлены 1000 человек. На сегодня в мире сохранилось всего пять таких снимков. Отдельно в экспозиции представлены снимки некоторых военнослужащих этого полка крупным планом.

На вернисаже также представлена капсула с землей, привезенной из Приднестровья. Именно там берет истоки идея культурно-просветительского проекта, один из этапов которого представлен в рамках выставки. По результатам проведенной архивно-изыскательской работы, в Бендерах в разное время дислоцировалось 110 российских полков. Часть мемориала посвящена истории 124-го имперского Воронежского стрелкового полка, знаменитого своим героическим участием во многих важных сражениях. На выставке есть несколько снимков этого полка.

Фотовыставка продлится до 8 августа.

ВЫСТАВКА В КОСТЕНКАХ

В Костенках можно посмотреть выставку «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени». Она представляет современную научную концепцию происхождения и развития человека, показывает, как выглядели наши далекие предки, когда появились первые люди, почему они расселились по всему миру, чем человек отличается от обезьяны.

На выставке можно увидеть муляжи самых выразительных и показательных черепов, найденных в процессе раскопок и хранящихся в музеях и частных коллекциях разных стран, а рядом - реконструкции, сделанные по этим черепам, которые позволяют представить внешний облик их обладателей.

Экспозицию можно будет посмотреть в выставочном зале музея «Костенки» по 31 августа.

ВЫСТАВКА В ДИВНОГОРЬЕ

В музее-заповеднике «Дивногорье» работает выставка «Страницы истории Дивногорского монастыря», посвященная 365-летию основания обители - она возникла у впадения реки Тихой Сосны в Дон в 1653 году.

Экспозиция показывает, каким был путь становления монастыря, как менялся со временем его архитектурный облик, какие события пришлось пережить пещерным меловым комплексам в Больших и Малых Дивах в различные исторические периоды.

На выставке представлены фотокопии списков Сицилийской иконы Божией Матери и выдержки из рассказов путешественников, посещавших эти удивительные места.

Выставка «Страницы истории Дивногорского монастыря» продлится до 10 августа.

МАСТЕР-КЛАССЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ В ДИВНОГОРЬЕ

Кроме того, на выходных в музее Дивногорье можно посетить два мастер-класса. 28 июля в 12.00 «Курс молодого кроманьонца» покажет, как и из чего делал орудия труда первобытный человек. Можно попробовать своими руками сделать орудия труда по технологиям каменного века.

А 29 июля в 13.00 желающих научат делать глиняную свистульку. Нехитрая, на первый взгляд, детская игрушка имеет многовековую историю использования в народных обрядах - свистульки всегда служили для привлечения добрых сил.

«ВЕСНА. ЛЕТО. ОСЕНЬ»

В Воронежском центре современного искусства (пр.Революции, 29) можно посмотреть выставку «Весна. Лето. Осень». Это работы выдающегося российского фотографа Александра Слюсарева из коллекции Музея современного искусства PERMM.

Профессиональный переводчик-синхронист Александр Слюсарев, работавший с Джанни Родари («Приключения Чиполлино») связал свою жизнь с фотографией. В его черно-белых кадрах за обыденностью предметов, ситуаций, места действия звучали вопросы о сути вещей, о неизменности природы человека и абсолютных законах гармонии.

Его называли фотографом теней, бликов и отражений. В 80-е он был очень знаменитым. Поклонники звали его Сан Санычем. Не потерялся он и в новом тысячелетии, публиковал снимки в интернете, создав идеальную визуальную метафору сетевого дневника и став одним из самых известных российских фото-блогеров. Ежедневно на его странице в соцсетях появлялись снимки, фиксирующие в «плоских» городских пейзажах и метафизическую философию, и стремительно меняющуюся городскую среду. Фотограф ушел из жизни в 2010-м.

- В представленных на выставке фотографиях сезонных циклов - «Весна», «Лето», «Осень» - видна глубокая, «насмотренная» визуальная культура Александра Слюсарева. Неброские городские зарисовки, которые чей-то невнимательный взгляд оценит в категориях «я тоже так могу», оказываются утонченными цитатами из истории мирового искусства и кинематографа, - говорят организаторы.

Выставка продлится по 20 августа.