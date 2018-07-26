2018-07-27T13:35:08+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС: в 2018 г. бюджет Нововоронежа получит свыше 300 млн руб. на развитие инфраструктуры

В 2018 году бюджет Нововоронежа Воронежской области получит более 300 миллионов рублей, которые в рамках соглашения между Росатомом и правительством области будут вложены в ремонт дорог и дальнейшее развитие городской инфраструктуры
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Об этом сообщил Глава администрации городского округа Сергей Честикин в ходе ознакомительного визита представителей органов исполнительной власти.

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25 июля 2018 г. Нововоронежскую АЭС (НВАЭС, филиал Концерна «Росэнергоатом») посетили представители государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом».

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Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров рассказал об особенностях и преимуществах инновационных энергоблоков поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200.

Убедиться в безопасности и высоком уровне технического оснащения Нововоронежской АЭС гости смогли, посетив новые энергоблоки поколения «3+». Они побывали на блочном пункте управления, в машинном зале энергоблока №1 НВАЭС-2 (№ 6 НВАЭС), ознакомились с комплектным распределительным устройством (КРУЭ), побывали на центральном щите управления (ЦЩУ). На энергоблоке №2 НВАЭС-2 (№7 НВАЭС) гостям продемонстрировали центр полевого инжиниринга.

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Также представители органов исполнительной власти посетили ключевые социальные объекты города Нововоронежа.

Глава администрации городского округа Сергей Честикин подчеркнул, что облик города начал меняться с началом строительства новых энергоблоков и заключением в 2012 году Соглашения между ГК «Росатом» и правительством Воронежской области о выделении дополнительных налоговых отчислений на мероприятия социально-экономического характера.

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За счет этих средств ремонтируются образовательные учреждения, объекты городской среды, построены крупные инфраструктурные сооружения: многофункциональный стадион «Старт», Центр боевых искусств, Ледовая арена.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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