На выходные в Раненбург

26 Июль 12:10 2018-07-27T13:35:08+03:00

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Туризм становится важным направлением развития Чаплыгинского района. Сюда ежегодно едут тысячи туристов - их ждет неизменно радушный прием и масса впечатлений.

Расположенный на северо-востоке Липецкой области Чаплыгинский район сегодня в числе преуспевающих в регионе. В недавнем рейтинге эффективно работающих муниципалитетов он занял первое место в области. Но известен район не только своими успехами в экономике – сюда едут десятки тысяч туристов, и турпоток ежегодно растет. У Чаплыгинского края, подарившего стране таких известных людей, как историк Иловайский, поэтесса Бунина, революционер Кропоткин, генерал Скобелев, ученый-географ Семенов-Тян-Шанский и других - богатая история, и посмотреть здесь есть на что. Это и строение крепости Ораниенбург, подаренной Петром I Меншикову, музеи, храмы, старинные усадьбы…Известный на всю страну событийный гастрономический туристический фестиваль «Раненбургское застолье» неизменно входит в число топовых.

А привлекают туристов не только достопримечательности и красоты природы, но и неизменное радушие хозяев, «уездности очарованье», благоустроенность и ухоженность, развитая инфраструктура.

Глава Чаплыгинского района Николай Климов (в центре) открывает "Музей истории"Фото: Предоставлено

Мы побывали в Чаплыгинском районе, где из беседы с главой района Николаем Петровичем Климовым узнали, как сегодня развивается район. Конечно же, посмотрели глазами туристов и на старинный Раненбург – нынешний Чаплыгин, пройдясь туристскими маршрутами.

С постоянным вниманием к людям

- Николай Петрович, район скоро отметит свой 90-летний юбилей. Как он сегодня развивается, каковы приоритеты?

- У нас несколько основных направлений. Для развития личных подсобных хозяйств взято 380 млн. рублей кредита (причем все деньги люди уже вернули), одновременно создано и 5 тысяч рабочих мест. В прошлом году в ЛПХ района произведено продукции на 1.3 млрд. рублей, закуплено продукции у них на 564 млн. рублей. Развиваем и кооперативное движение – у нас 171 кооператив, 39 из которых кредитные. Им люди сполна доверяют – в этом году через кредитные кооперативы мы собираемся выдать 250 млн. рублей. К слову, по сравнению с банками, это в два с лишним раза больше.

Постоянное внимание малому бизнесу. В районе более 1000 мелких предприятий, которые производят 42% продукции района. Их наполняемость районного бюджета – свыше 40%. В целом помощь малому бизнесу и кооперации составила свыше 500 млн. рублей. Мы оказываем и целевую поддержку - с началом программы строительства жилья нам удалось привлечь с федерального и областного бюджетов субсидий для граждан в размере 1,3 млрд. рублей.

У нас организована региональная ОЭЗ «Чаплыгинская» промышленно- производственного типа. Она дала возможность привлечь на 1 рубль (бюджетных вложений на развитие инфраструктуры) 10 рублей инвестиций. В результате - получено производство на сумму более 3 млрд. рублей. Помимо наших бизнесменов, удалось привлечь также и австрийских, немецких, китайских…

.Фото: Предоставлено

Особое внимание - поддержке малоимущих и многодетных семей. 130 многодетных семей на селе бесплатно получили племенных нетелей. Для многодетных и молодых семей организовали кооператив «Садовод», объединившем свыше 700 человек. Мы им отдали бесплатно более 15 тысяч саженцев плодовых деревьев, 25 тысяч кустов ягодников. Отдача от такой поддержки на каждое хозяйство составит порядка 50 тыс. рублей. В этом году организовали еще 4 кооператива – более 250 человек получили для посадки овощные культуры, а также птицу для выращивания. Люди получают реальную помощь, у них появилась возможность зарабатывать.

- Ваш район, который вошел в федеральные туристские маршруты, становится местом притяжения туристов. Какова отдача от туриндустрии?

- Поначалу не верилось, что тема туризма так «выстрелит». Но если к делу подходить творчески, с душой, то будет и результат. У нашего края богатая история, немало достопримечательностей, и используя это наследие, мы начали развивать туристическую тему. Район вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Открыли несколько музеев, организовали ряд туристических маршрутов, фестивалей. Подтянулись и бизнесмены – были построены магазины, гостиницы, кафе, рестораны – в результате было создано порядка 900 рабочих мест. Поток туристов стал ежегодно расти, причем, едут с разных уголков России. У нас развивается несколько видов туризма – исторический, событийно-гастрономический, экотуризм, индустриальный, паломнический – и по каждому из них всех ждет интересная программа. На нашей земле живут искренние, открытые люди, которые всегда рады гостям – их всех ждет радушный прием. Так что, добро пожаловать к нам, в Чаплыгинский край!

Туристическая программа – на весь год

Что интересного, познавательного ждет тех, кто собирается посетить чаплыгинскую землю? С этим вопросом мы обратились к руководителю Центра культуры района Елене Тимофеевой.

На "Раненбургском застолье" в этом году гостей будет ждать 5-ти метровый пирогФото: Предоставлено

- У нас проходит множество событийных мероприятий, а масштабных, которые обрели популярность, в том числе и в стране, несколько.

В конце января стало традиционным проведение ежегодного (7-го по счету) событийного фестиваля «Виват, Раненбург!», который проходит несколько дней. Гостей ждут красочные представления с участием исторических персонажей, чаепития, угощения, ярмарочные представления. На выставках декоративно-прикладного искусства представлены работы лучших мастеров из 22 сельских поселений, одновременно проводятся мастер-классы по вышиванию, лозоплетению, резьбе по дереву и т.д. Фестиваль (он каждый год тематический) проводится в залах просторного ДК и на улице. Сюда приезжает много школьников, в том числе из соседних регионов – ежегодно «Виват, Раненбург!» собирает около 6- 7 тысяч человек.

Один из самых известных - событийный гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» или «Пир на весь мир», который проводится в последнюю субботу июля. Он получил несколько Гран-при и по мнению экспертов признан лучшим туристическим гастрономическим событием в России. Главное в нем – гостеприимство и хлебосольство местных жителей. Прямо на улице выставляются богатые столы с традиционными блюдами русской кухни, которые готовятся тут же – на вертелах и мангалах, в котлах и чугунках (готовят до 1000 разных блюд). Помимо дегустации вкусностей гости увидят и красочные шествия, и выступления артистов, поучаствуют в народных играх и забавах. В этом году фестиваль будет 2-х дневным – в первый день будет насыщенная вечерняя программа «Сказ о земле Раненбургской», которая пройдет на берегу реки в Нижнем парке. Гостей и жителей района ждет красочное театрализованное представление, в котором поучаствуют и клубы реконструкции. А с раннего утра следующего дня центром событий в Чаплыгине станет улица Советская, которая превратится в село Слободское начала 18 в. с «Обжорными рядами». И тут до вечера для всех – пир на весь мир!

.Фото: Предоставлено

На берегу реки Ранова расположилась старинная родовая усадьба дворян Семеновых «Рязанка», где родился и жил знаменитый путешественник и ученый Семенов Тян-Шанский. Сегодня музей-заповедник стал значимым центром культуры региона – здесь помимо экскурсий проводятся региональные и всероссийские конкурсы вокалистов, вечера поэзии, пленэры художников и научные конференции. А главное событие – фестиваль «Один день в дворянской усадьбе», проводимый в Яблочный Спас. Кульминация фестиваля – межрегиональный конкурс исполнителей русского романса.

Еще одно популярно-значимое мероприятие района – фестиваль цветов, который закрывает летний туристический сезон. В программу праздника, собирающего на стадионе тысячи чаплыгинцев и гостей города, входят демонстрация необычных цветочных композиций и театрализованное шествие «живых цветов» - учащихся школ и детсадов.

«Историей задетый уголок…»

Помимо этих (уже ставших знаковыми) туристических событий, в Чаплыгинском районе еще масса достопримечательностей. Число объектов культурного наследия, состоящих на госохране, составляет более 100.

Здесь много храмов и монастырей – среди них и Троицкий собор (памятник культового зодчества начала 19 в. автора Казанского собора в Санкт-Петербурге Воронихина), и Вознесенская церковь – первый каменный храм города, Храм Николая Чудотворца (архитектор Тон) и Успенская церковь – и это только в одном небольшом Чаплыгине!

Среди других памятных исторических мест – Раненбургская Петропавловская пустынь, усадьба Ивановых в стиле «ампир», редкая по своей красоте – в с. Солнцево. На территории района и самый древний в Липецкой области Дубовской колодец Николая Чудотворца – по преданию еще с языческих времен. В самом Чаплыгине (где население немногим более 12 тыс. чел.) мы насчитали 5 музеев, рассказывающих о богатой истории края. Их мы и посетили.

Город-раритет

Пройтись по небольшому Чаплыгину, некогда Раненбургу – одно удовольствие. Здесь чисто, ухожено и все как на ладони, к тому же кругом указатели (в т.ч. и на английском). С ротонды на возвышенности открывается замечательный живописный вид на расположенный внизу у реки Нижний парк, а воздух кругом – не надышишься! Уютный городок за последнее время преобразился и похорошел, и к счастью, не стал «потемкинской деревней» - старинные постройки и современные строения гармонично соседствуют друг с другом. Как мы потом узнали, центр старинного Чаплыгина сохранен почти на 80%, многие организации и большая часть музеев расположены в исторических зданиях.

«Дом Меншикова» - единственное сохраненное строение крепости Ораниенбург конца 18 в., которая была построена по личному чертежу императора Петра I. В фонде разместившегося здесь краеведческого музея 12 тысяч экспонатов.

- Все предметы экспозиции подлинные, - рассказала нам во время краткой экскурсии заведующая музеем Светлана Макеева. – За год у нас бывает свыше 10 тысяч посетителей, мы проводим экскурсии и для одиночных туристов, детям до 16 лет вход бесплатный.

В «Музее купечества», разместившемся в сохраненном доме купца Григорьева, можно увидеть и мебель, и предметы быта той эпохи - здесь словно витает «дух» старины. А в добротном просторном подвале с постоянной температурой 12 градусов и сегодня хранят приготовленные по бабушкиным рецептам варенья и соленья, где их могут отведать туристы.

.Фото: Предоставлено

В Чаплыгине стоит непременно побывать и в «Музее кукол» (находится в бывшем доме купцов Никитиных). Здесь глаза разбегаются от обилия нарядных красочных куколок – из текстиля и полимерной глины, папье-маше, глины и природных материалов. В Музее воинской славы (расположен в бывшем каретном дворе купеческого дома) - вся хронология славных побед – от времен Александра Невского до наших дней. Здесь и подлинные экспонаты с полей сражений и их реконструкция, выполненная местными умельцами. В недавно открытом Музее истории с интересом открываешь для себя незаслуженно забытого именитого историка, публициста Иловайского – на учебниках истории которого (они переиздавались 150 (!) раз) обучались несколько поколений гимназистов России.

В Центре туризма

Экспозиция в "Музее кукол" понравится не только детям, но и взрослымФото: Предоставлено

Путешествующие по Чаплыгинскому краю могут получить здесь всю необходимую для себя полезную информацию – выбрать маршруты для экскурсий, узнать про ночлег, где вкусно и недорого перекусить и т.д. Это учреждение (его второе название Центр развития народных промыслов и краеведения) было создано с целью комплексного туробслуживания экскурсионных групп. Но функций у него значительно больше.

- Это не просто офис, а музей, объект туристического показа. На этом месте когда-то стоял петровский путевой дом, построенный для отдыха Петра I во время его поездок из Москвы на Воронежские верфи, - поясняет нам директор Центра Валентина Повалука

Представленная здесь экспозиция отражает основные вехи развития района. В «Комнате Петра» воссоздана та атмосфера, в которой жил молодой император, бывая в Слободском.

Отдохнуть с дороги можно в «Трапезной», где вам предложат ароматный чай на травах с раненбургским вареньем, блюда русской кухни. В Центре можно приобрести изделия народных промыслов (причем очень доступные цены), поучаствовать в мастер-классе, прогуляться по «Парку птиц». Здесь павлины и фазаны, страусы и цесарки, куропатки, а еще белка, олень, косуля…всех и не перечесть.

Как нам рассказали в Центре туризма, гостиничный фонд в районе составляет 83 номера (270 койко-мест). В Чаплыгине работает 5 коллективных средств размещения, открыт ряд объектов сельского туризма. И поток желающих посмотреть старинный Раненбург, увидеть достопримечательности района, побывать на событийных фестивалях - год от года растет. Если в 2014 г. было порядка 14 тысяч экскурсантов, то уже в первой половине этого года их число превысило 21 тысячу человек. И среди них немало тех, кто приезжают сюда еще и еще – эта русская глубинка действительно манит!

Самому в жизни довелось поколесить по городам и весям. И всегда хочется снова побывать там, где не только красоты природы и архитектуры, но и где чувствуешь себя уютно и комфортно во всех смыслах. И в числе таких памятных мест – замечательный Чаплыгинский край, куда вновь хочется вернуться.

Фото автора и из архива администрации Чаплыгинского района.