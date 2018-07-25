Воронежский корпоративный филиал ВТБ подвел итоги деятельности за первое полугодие
Более половины портфеля – 61% - приходится на кредиты предприятиям сегмента среднего бизнеса. Их объем с начала года вырос на 1 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Наибольший прирост – на 64%, до 13,3 млрд рублей зафиксирован в сегменте крупного бизнеса.
Ресурсный портфель филиала к июлю 2018 г. достиг 22,6 млрд рублей. Из них 14,5 млрд рублей – срочное привлечение, 8,1 млрд рублей – средства до востребования. При этом наибольшую долю ресурсного портфеля – 61% (13,9 млрд рублей) составляют средства организаций сегмента среднего бизнеса. Доли крупного и малого бизнеса – 20% и 19% соответственно.
Управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Воронеже, вице-президень Владимир Пенин отметил: «Мы продолжаем повышать эффективность работы с региональными предприятиями.
Кредитуя бизнес, мы тем самым оказываем поддержку реальному сектору экономики:
способствуем модернизации производств, созданию новых рабочих мест, распространению высоких технологий. Все это в совокупности укрепляет экономику Воронежской области».