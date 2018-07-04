Сергей Селин парализовал работу воронежского рынка

4 Июль 13:38 2018-07-04T13:43:33+03:00

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С воронежцами встретился актер Сергей Селин. Он поучаствовал в празднике на одном из предприятий города. Исполнителя роли Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей» в нашем городе знают и любят. Селин признался, что накануне отправился на рынок - и не смог купить все, что хотел.

- Сначала меня узнала одна посетительница, потом другая. Потом продавцы начали выходить из-за прилавков. Фотографировались минут двадцать. Работа рынка была парализована.

Мы поинтересовались, какое впечатление оставил Воронеж во время этого посещения.

- Для меня это вечнозеленый город. Всякий раз, когда сюда приезжаю, вижу буйство цвета. Сейчас прилетел из Болгарии, вот там море - много моря. А здесь тоже море - море красивых девчонок! Вижу, что в городе много всего строится. Друзья отмечают, что дороги ремонтируются. Не ставил целью прогуляться по дворам своего детства - не знаю, изменилось ли там что-то.

Когда-то Сергей Селин жил недалеко от ТЭЦ-1.

- Вспоминаю раков, которых мы в детстве ловили под Вогрэсовским мостом. Водились они в изобилии! Потом их продавали около пивных по 5 копеек за штуку. На эти деньги мы шли в кино, покупали мороженое. Мужики охотно брали раков, варили в обычном ведре.

Актер поделился интересной историей, связанной уже с временем жизни в Санкт-Петербурге.

- В конце 80-х у меня родился старший сын. Молодые мамы, гуляя с ребенком, общаются друг с другом: а что твой, а сколько зубиков... Ну а папа с коляской всегда одинок и суров. И вот я подходил к ларьку. Впереди - длиннющая очередь. Тут мой сын: «Хочу пивка-а-а». Очередь сначала удивлялась: «Ты о чем, мальчик?». Он кричал снова: «Хочу пивка-а-а!». И тут все меня пропускали вперед. Я покупал пиво и давал ему сдуть пену. У нас это был чуть ли не цирковой номер, очередь аплодировала.