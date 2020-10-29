Депутаты Воронежской областной Думы со 2 по 6 ноября проведут неделю тематических приемов по вопросам ЖКХ

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В Приемной граждан Воронежской областной Думы подведены итоги работы в третьем квартале 2020 года. В адрес народных избранников поступило более 600 обращений. В условиях пандемии обращения принимались в дистанционном режиме. Всего по итогам 9 месяцев 2020 года парламентарии решили более 2 тысяч вопросов, поступивших от воронежцев. Заявления поступали в приемную граждан регионального парламента, приемные в избирательных округах, а также в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

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Большая часть поступивших обращений связана с вопросами социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, сферы ЖКХ, экономики, соблюдения законности и обеспечения правопорядка.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что современные технологии позволяют депутатам постоянно оставаться на связи с избирателями.

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– Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, работа с обращениями граждан не прекращается и в региональном парламенте, и в партийных приемных, и в личных депутатских приемных в избирательных округах. Наш главный приоритет – это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Для этого депутаты используют различные формы дистанционной работы: прием обращений в письменном виде, по электронной почте, телефону, общение с воронежцами в соцсетях и с помощью видеоконференций, – рассказал Владимир Нетёсов.

Уже зарекомендовала себя и недавняя практика проведения тематических приемов. С 5 по 9 октября депутаты Воронежской областной Думы вместе с экспертами приняли участие в консультациях пожилых граждан, которые провели на площадках 40 партийных приемных «Единой России». Всего за время проведения тематической недели поступило свыше 450 обращений от граждан старшего возраста. Воронежцы смогли получить консультации по вопросам здравоохранения, социального обслуживания, ЖКХ, а также помощь в решении бытовых проблем. В режиме видеоконференции состоялся диалог с персоналом и постояльцами областного геронтологического центра.

Со 2 по 6 ноября пройдет неделя тематических приемов, посвященных вопросам жилищно-коммунальной сферы.

Заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель региональной партийной приемной Марина Андрейчук рассказала, что сейчас специалисты пробуют и новые форматы работы с заявителями.

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– Для того чтобы дать возможность всем без исключения жителям региона обратиться к нам и получить консультативную либо практическую помощь, мы применяем все возможные варианты общения. В постоянном режиме у нас работает телефонная линия, к рассмотрению мы принимаем обращения, которые оставлены на официальном сайте партии, а также пришедшие по электронной почте и смс. Сейчас начинаем активно использовать возможность видеосвязи, – рассказала Марина Андрейчук. – Как только мы получаем обращение, мы в тот же день запускаем его в работу – определяем ответственного специалиста, намечаем пути решения и в минимальные сроки стараемся дать ответ.

Как обратиться в приемную граждан Воронежской областной Думы

Письменные обращения можно отправить почтой по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

В письменных обращениях обязательно указывается:

– наименование законодательного органа власти Воронежской области (либо фамилия, имя, отчество соответствующего депутата, либо должность соответствующего депутата);

– фамилия, имя, отчество отправителя (отчество — при наличии);

– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;

– суть предложения, заявления или жалобы;

– личная подпись;

– дата;

– контактный телефон.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы или материалы либо их копии.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса этот срок может быть продлен на 30 дней.

Обращения можно направить в электронную приемную на официальном сайте Воронежской областной Думы.

Внимание! Для того, чтобы электронное обращение было рассмотрено, внимательно заполняйте разделы регистрационной формы. Формулируйте вопросы четко и корректно.

В электронном обращении обязательно указывается:

– адресат обращения (депутат Воронежской областной Думы, либо комитет);

– фамилия, имя, отчество гражданина (отчество – при наличии);

– почтовый адрес (с индексом);

– контактный телефон;

– адрес электронной почты;

– текст обращения.

Гражданин может прикрепить к обращению файлы с необходимыми документами и материалами либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме по почте.

Электронное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Информация справочного и иного характера (в пределах ведения сотрудниками общественной приемной) может быть предоставлена по телефону: (473) 277-93-13.