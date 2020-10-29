Мэр Вадим Кстенин: Старые автобусы перестанут ездить в Воронеже

.

За круглым столом беседу вели представители городской власти, руководители компаний-перевозчиков и общественники.

Глава Воронежа Вадим Кстенин обратил внимание, что необходимо обновить подвижной состав в сжатые сроки как того требует новая маршрутная сеть. В этом, по его мнению, должны быть заинтересованы сами перевозчики, поскольку новые автобусы – это одно из требований к участникам конкурсов на обслуживание маршрутов. И потребовал убрать пазы старых модификаций.

– Старые и неприспособленные автобусы должны исчезнуть с городских улиц во вменяемые сроки, – отметил мэр.

С момента изменения стоимости проезда частники уже приобрели 189 новых автобусов: 123 малого и 66 среднего класса. Но пока их недостаточно.

– Автобусы большого класса для магистральных маршрутов мы максимально приобретаем сами и существенную часть потребности города в таком подвижном составе закроем. Также работаем с Минтрансом, чтобы один из частных перевозчиков тоже смог принять участие в программе льготного лизинга, если пройдет сложную проверку министерства. Но вы должны активнее включаться в процесс обновления, – призвал глава Воронежа перевозчиков.

Представитель общественников отметил положительные моменты, которые произошли за время транспортной реформы в городе – это введение транспортных карт, уход от наличной оплаты в, создание выделенных полос.

– Мы уверены, что за ними будущее, Остужева и Северный мост – отличное место для того, чтобы протестировать систему и отработать ее. Мы ведем собственный мониторинг эффективности пилотного участка выделенной полосы. Но я убежден – главное, чтобы в бюджете Воронежа, наконец, появились средства в строке на транспорт, которых там не было последние 20 лет, только тогда эта система будет развиваться, – поделился мнением представитель общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев.

Вадим Кстенин ответил, что власти города также мониторят работу выделенных полос и вскоре можно будет получить аналитику по изменению скорости движения автобусов на участке. И подчеркнул, что в 2021 году на развитие транспорта из городского бюджета будет направлено как минимум 200 млн рублей. Также мэр подчеркнул, что существует иной подход к организации транспортного обслуживания – брутто-модель, при которой плата за проезд пассажиров перечисляется муниципалитету, а перевозчики получают оплату за выполненную транспортную работу из бюджета.Объем субсидирования пассажирских перевозок при такой модели в зависимости от тарифа может составлять до полутора миллиардов рублей в год.

Обсудили присутствующие и подготовку к внедрению новой маршрутной сети. Свои предложения перевозчики направили в управление транспорта. Изучив их, Вадим Кстенин высказал свое мнение: практически все они характеризуются одной мыслью: «оставьте все, как есть». Он поблагодарил их за работу, но заверил, что «по-прежнему ничего не останется».

– Мы не зря разрабатывали новую маршрутную сеть, обсуждали ее с гражданами и общественностью, она будет внедряться в любом случае. Но мы не будем ничего делать кулуарно. Раз в неделю будет собираться рабочая группа, приходите, активно участвуйте. Где-то мы с вашей позицией не согласимся, поскольку каждый будет отстаивать свои интересы, а нас волнует весь город и все пассажиры. Но там, где будут правильные идеи, мы их рассмотрим, – завершая совещание, обратился к перевозчикам Вадим Кстенин.

Исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский отметил, что на встрече было затронуто много важных вопросов, по которым перевозчики полностью разделяют позицию главы города.

– Это постепенный переход на брутто-контракты, недопустимость халатного отношения к социальным маршрутам, вывод из парка устаревшего транспорта в комфортные для всех сторон сроки и др. Для встреч рабочей группы выбран оптимальный формат – раз в неделю. При плотной работе и вовлеченности всех участников, мы успеем до проведения конкурсных процедур решить множество вопросов, – поделился Владимир Георгиевский.

Представители общественности рассказали, что будут участвовать в заседаниях рабочей группы и в дальнейшем.

– Наша задача – получить сбалансированную и привлекательную для пассажиров модель транспортной системы. Горожане должны увидеть изменения к лучшему, перевозчики должны получить единые правила на рынке перевозок, – отметил сопредседатель общественного объединения «Город и транспорт» Юрий Новиков.