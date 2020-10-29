Сказочное детство – в «изумрудном городе»!

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Каким должен быть детский сад, чтобы дети приходили сюда с удовольствием, а родители были спокойны за своих малышей? Ответ прост: современным, комфортным, уютным и главное – со своей особенной атмосферой. Такой открылся на днях в жилом микрорайоне «Новое Отрадное», который возводит строительная компания «ВЫБОР». Отметим, что детский сад построен в рамках федерального проекта «Жилье».

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С почетной миссией торжественно открыть «Изумрудный город» прибыли: руководитель департамента строительной политики Воронежской области Сергей Потапов, глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов, глава администрации Отрадненского сельского поселения Анатолий Кокин, а также руководитель проектов строительной компании «ВЫБОР» Виталий Васильев. Экскурсию по детскому саду провела заведующая Юлия Житенева, показав основные помещения для организации досуга и развития детей. Преимуществ здесь достаточно – о них мы вам сейчас расскажем.

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Детский сад рассчитан на 250 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Их разделят на младшие, старшие и подготовительную группы. Грамотная организация досуга ребят включает занятия спортом, музыкой и изобразительным искусством. В уютной, теплой и светлой атмосфере воспитанники будут проживать прекрасное детство, делать первые шаги в мир знаний, заводить друзей и, конечно, раскрывать свои таланты. Ощущение волшебства создают рисунки животных и известных всем с детства сказочных персонажей на стенах – они же помогают малышам развивать фантазию и память. Логическое мышление, мелкую моторику рук дети тренируют на различных бизибордах. Вовлечь воспитанников в образовательную программу и интересно подать первые знания помогает интерактивное оборудование. Для спокойного отдыха ребят в саду действует сенсорная комната. Прогулки на свежем воздухе во дворе станут для малышей одним из любимых занятий, ведь здесь есть множество интересных площадок игрового, спортивного и образовательного назначения. Еще одним важным достоинством детского сада является собственный бассейн, в котором ребята под руководством тренера и медработника смогут закаляться и учиться плавать.

К организации питания детей, как и полагается, подход ответственный: здесь есть собственная кухня с современным качественным оборудованием. Меню разнообразно, все блюда готовятся из натуральных продуктов и содержат необходимый объем суточной нормы белков, жиров, углеводов и витаминов. За здоровьем детей ежедневно следит квалифицированный медработник. Кстати, для этого здесь оборудован собственный медицинский блок.

Виталий Васильев, руководитель проектов строительной компании «ВЫБОР»

– Для нас было важно построить детский сад, в котором малышам будет комфортно. Я считаю, что у нас все получилось и наш детский сад можно назвать одним из лучших в городе! Он красочный, теплый, очень светлый, с просторными и уютными помещениями. Все, что нас здесь окружает, цветовые решения, забавные рисунки на стенах – все это создает прекрасное настроение! Что такое детский сад? Это место встреч, первых знаний и открытий. Здесь мы учимся дружить, познавать мир, раскрывать свои таланты. Мы создали такой сад, в котором ребята проведут счастливое детство. Надеюсь, что каждый день здесь будет малышам в удовольствие.

Елена Четверикова, бабушка воспитанника, член родительского комитета

– Как житель микрорайона «Новое Отрадное» не могу не отметить, прежде всего, удобство расположения и создание социальной инфраструктуры. Застройщик – компания «ВЫБОР» – позаботился о том, чтобы наши дети и внуки могли развиваться и учиться всего в нескольких шагах от дома. В следующем году в нашем «Новом Отрадном» откроется школа, в этом году начал работать детский сад, который был построен в кратчайшие сроки! Сегодня я побывала во многих его помещениях и оценила, какая колоссальная работа проделана – уверена, что детям здесь будет комфортно, интересно и приятно находиться. Здесь созданы все условия, учтены все современные требования, соблюдены правила безопасности, действует система охраны, работает собственный пищеблок, с детьми занимаются профессиональные педагоги – я очень рада, что мой внук будет ходить именно сюда!

Проект микрорайона «Новое Отрадное поражает своим масштабом. Здесь будет 48 жилых домов (3 из них уже сданы) и собственная инфраструктура, которая активно формируется. Кроме «Изумрудного города» на территории «Нового Отрадного» появятся еще два детских сада, а в следующем году для первых учеников откроет свои двери общеобразовательная школа на 1 224 места. Наряду с данным детским садом в текущем году «ВЫБОР» сдал в эксплуатацию еще один – в ЖК «Цветной Бульвар», а также современную школу в с. Ямное.

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Фото пресс-служба СК "ВЫБОР"