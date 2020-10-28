Кадастровую оценку воронежских земель соотнесут с интересами бизнеса

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Результаты кадастровой оценки стоимости земельных участков необходимо соотнести с интересами бизнеса. С таким поручением выступил губернатор Александр Гусев во время совещания 28 октября, сообщили в облправительстве.

Глава региона и руководители профильных ведомств обсудили вопрос государственной кадастровой оценки на территории Воронежской области. Именно от нее рассчитываются земельный и имущественный налоги. Александр Гусев призвал «внимательно» отнестись к этому вопросу, чтобы не получилось в результате, что «люди просто бросят эти участки».

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— Я понимаю, что методики, подходы меняются, но важно понять, как это отразится на бизнесменах, и в целом прислушаться к их интересам. Понятно, что в отдельных случаях дискуссии возможны, но в общей картине этого быть не должно, – резюмировал губернатор.

Во время совещания обсуждались доклады руководителей ответственных ведомств. Так, глава департамента экономического развития Данил Кустов рассказал об общей организации проведения государственной кадастровой оценки в регионе. Об итогах в 2020 году доложил директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области» Алексей Пинигин. Он отметил плановость работы в отношении земель населенных пунктов, водного и лесного фондов. Нарушений в отчете о результатах кадастровой оценки не было. Об этом уведомил Росреестр.

Сейчас департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области подготовил приказ об утверждении результатов государственной кадастровой оценки в 2020 году. Документ находится на согласовании, после чего будет включен в регистр нормативных правовых актов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области