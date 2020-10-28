Сенатор Сергей Лукин назвал способ сократить сроки строительства жилья

.

Эти решения приняты по итогам заседания Госсовета и охватывают множество вопросов. В центре внимания – достижение национальных целей в различных сферах – здравоохранение, образование, финансы, строительство.

Воронежский сенатор Сергей Лукин неоднократно поднимал вопросы, которые нашли отражение в данных поручениях, благодаря их реализации можно будет существенно сократить сроки строительства жилья. По словам сенатора, особенно актуален этот вопрос для проектов комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий.

Документ гласит: «Правительству РФ поручено установить упрощенный порядок подключения к инженерным сетям, переноса инженерных коммуникаций и обеспечить возможность заключения договора о техприсоединении объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, а также возможность получения разрешения на строительство таких объектов до образования земельного участка».

Сергей Лукин пояснил, существующий сегодня порядок заключения договоров о техприсоединении приводит к тому, что строительство может затянуться на месяцы или даже годы – из-за противоречий в различных законах и нормативных документах. А в результате растет стоимость квадратного метра. Теперь эти противоречия должны быть устранены.

При этом сенатор высказал мнение, что упрощенный порядок техприсоединения предпочтительно вводить только в рамках реализации комплексных проектов застройки, когда договором закрепляются взаимные обязательства застройщиков и местных властей. Это будет «страховкой» от безответственных действий, когда энергомощности резервируются, но не используются.

Парламентарий уверен: необеспеченность земельных участков под застройку газом, водой, электричеством – это очень серьезный фактор, который сдерживает жилищное строительство и препятствует реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что сенатор Сергей Лукин, будучи заслуженным строителем РФ, на площадке Совета Федерации регулярно поднимает актуальные проблемы строительного комплекса.

- Строительство должно стать одним из основных драйверов восстановления экономики страны после пандемии. Выработка действенных механизмов обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, является необходимой для выполнения этой задачи, поставленной руководством страны, - подчеркнул в своем комментарии сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская