Губернатору представили концепцию преобразования воронежских «Костенок»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Вопрос реализации стратегического проекта «Историко-природный парк «Костенки – Борщево – Архангельское» обсуждался на видеосовещании в облправительстве 27 октября. Его провел губернатор Александр Гусев.

Главной темой стало преобразование знаменитых воронежских «Костенок». Они расположены в Хохольском районе. К 2023–2024 году здесь появится многофункциональный туристический кластер, который должен стать одним из брендов Воронежской области. Ожидается, что именно «Костенки» могут войти в 100 самых посещаемых мест России.

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков презентовал концепцию проекта. Сегодня организаторы уже определились с местом под размещение музея реконструкций «Городок Костенск» и разработаны карты-схемы функционального наполнения будущего парка. Проходя по маршруту, посетители смогут увидеть и природные достопримечательности, и объекты туристической инфраструктуры.

По проекту здесь также благоустроят смотровые площадки, для удобства разместят информационные стенды, а для полноты ощущения разнообразят объектами дополненной реальности. Своеобразными «точками притяжения» для эко-туристов могут стать визит-центр, площадка жизни первобытных людей, лыжная база, «Ремесленное подворье», эко-ферма, зоопитомник и другие.

Разработанную концепцию оценит рабочая группа, в которую входят руководители отраслевых исполнительных органов государственной власти, а также эксперты в сфере археологии и истории. После одобрения специалистов планируется перейти к детальному формированию каждого объекта.

Календарь выставочных и событийных мероприятий музея-заповедника «Костенки» на 2021 год представила первый заместитель руководителя департамента культуры области Татьяна Цапина. Пока их 16 – это традиционные выставки ко Дню защиты детей и ко Дню археолога, а также акция «Ночь в музее». Отдельный блок посвящен 30-летию самого историко-культурного центра. Планируется также провести фестиваль «Летний день в Костенках», фестиваль в честь первого посещения Костенок Петром I .

Руководитель департамента предпринимательства и торговли области Сергей Корчевников проинформировал о привлечении инвесторов.

Губернатор поручил контролировать подготовку техзаданий на проектирование объектов.

– Нужно смотреть в порядке приоритетности, с чего начинать. Понятно, что все объекты сразу не сможем проектировать. Но если поймем, что есть партнеры в лице крупного бизнеса, то работа пойдет намного быстрее, – сказал Александр Гусев.

А также поставил задачу шире и подробнее информировать инвесторов о планах развития историко-природного парка.