Первые общественные туалеты установят в парках и скверах Воронежа

Фото пресс-службы мэрии

Торги на установку первых нестационарных торговых объектов с автономными туалетными модулями в Воронеже пройдут до конца 2020 года. Они появятся в областном центре уже в следующем году. Об этом рассказали в мэрии сегодня, 28 октября.

– Нехватка туалетов – это проблема, о ней надо говорить и ее надо решать. Первые 12 туалетов могут появиться уже в 2021 году и в этом же году мы оценим экономику проекта на практике и составим дальнейшие планы – на 2022-2023 годы, – рассказал глава города Вадим Кстенин.

С местами, где будут расположены первые девять объектов, уже определились. Они согласованы со всеми ответственными и надзорными органами. Общественные туалеты появятся в пяти районах Воронежа в основном в парках и скверах.

В Железнодорожном районе: пляж у СК «Локомотив»;

В Левобережном районе – Парк Патриотов, Сквер «Чайка», бульвар Ростовский;

В Коминтерновском районе – сквер «Дубрава» и аллея за перекрестком Московского проспекта и улицы Хользунова;

В Советском районе – Лесопарк Оптимистов и пересечение улиц Южно-Моравской и Комарова;

В Центральном районе – Воронежский центральный парк.

Места еще для трех объектов пока не согласованы. Размещение автономных модулей на проспекте Революции и в Петровском сквере не одобрили архитекторы, а поставить туалет на пересечении улиц Карла Маркса и Никитинской, не разрешили мамы, гуляющие с детьми.

В мэрии подчеркнули, что каждая из выбранных территорий по-своему привлекательна для предпринимателей. Кроме того, модуль дает возможность установить нестационарный торговый объект разной площади – от 8 до 20 метров. Сами объекты будут иметь специализацию «общественное питание»

Заместитель главы города Людмила Бородина объяснила экономическую целесообразность размещения НТО.

– Подобраны лаконичные и достаточно привлекательные визуализации модулей. В будущем их можно без ущерба для городской среды размещать и на магистральных, и на центральных воронежских улицах, но на первом этапе принято решение сосредоточиться на парках, скверах и т. д., – отметила Людмила Бородина.

Модули разрабатывали по опыту Москвы, но с точки зрения удешевления и логистики, по поручению мэра, нашли местных производителей.

– Мы встречались с руководством пяти воронежских производств, они смогут изготавливать такие модули с использованием своих мощностей, это позволит сделать объекты дешевле и облегчить логистику. По предварительным данным, стоимость автономного туалетного модуля воронежского производства составит около 1,5 млн рублей, что на 300 тыс. рублей меньше, чем аналоги, плюс экономия на доставке – рассказал руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Алексей Рыженин.

Стоимость услуги определят сами предприниматели. Поскольку в короткие сроки окупить инвестиции в проект не получится, срок размещения объектов увеличили до 10 лет. Ранее власти города обсуждали с представителями бизнеса новую схему размещения НТО рядом с остановками. Их сроки тоже увеличили до 10 лет.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил, что бизнес сейчас активно откликается на инвестиционно-привлекательные инициативы – ремонт подземных переходов, установка новых остановочных комплексов и др.

– Я надеюсь, что предпринимателей заинтересует это предложение, они примут участие в торгах, и совместно за несколько лет мы решим застарелую проблему нехватки инфраструктуры для удовлетворения базовых потребностей людей, – резюмировал градоначальник.

Ирина Шабанова