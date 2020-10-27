Нововоронежская АЭС: 10 призовых мест из 17 завоевали нововоронежцы на конкурсе научных работ «Чистая энергия. Атомный контекст»

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Всего на конкурс было представлено 38 работ. Призовые места присвоены 17 проектам, авторами 10 из которых стали нововоронежские студенты, школьники, а также сотрудники Нововоронежской АЭС.

Конкурс проводился по трем номинациям. В каждой номинации три категории.

В категории «Эксперты» номинации «Обеспечение экологической безопасности АЭС (на всех циклах жизнедеятельности)» первое место с проектом «55-летний опыт эксплуатации Нововоронежской АЭС» завоевал директор атомной станции Владимир Поваров. Второе и третье места заслуженно достались коллективам авторов из Отдела ядерной безопасности и надежности и Химического цеха НВ АЭС.

«История побед Нововоронежской АЭС и всей атомной отрасли России – это история блестящих научных и технических решений, сделавших «Росатом» ведущей высокотехнологичной корпорацией страны. Нововоронежские атомщики сейчас воплощают в жизнь проекты, которые помогут Росатому стать одним из мировых инновационных лидеров. Я рад, что с помощью таких конкурсов мы можем и показать свои достижения, и привлечь молодых талантливых ребят в науку и атомную промышленность», – сказал директор Нововорнежской АЭС Владимир Поваров.

В категории «Эксперты» номинации «Экологическая востребованность АЭС, как подтвержденной альтернативы выработки и использования энергии из невозобновляемых энергоресурсов, загрязняющих окружающую среду» первое место занял коллектив специалистов Нововоронежской АЭС с проектом «Повторное продление срока эксплуатации энергоблока №4 НВАЭС». Второе место у представителя Нововоронежского филиала «Техническая Академия Росатома».

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В номинации «Влияние комплекса проводимых АЭС экологических мероприятий на экологическую обстановку в муниципальных образованиях» в категории «Школьники» ученики школ № 1 и № 4 вместе со своими научными руководителями из числа педагогов, завоевали весь пьедестал почета. А студенты Нововоронежского политехнического колледжа – первое и третье места.

Авторы работ, вошедших в число победителей и призеров, получат гранты на продолжение исследовательской деятельности.

Организатором конкурса выступил Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС) при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом».

Его основная цель - популяризация знаний об атомной отрасли среди различных групп населения: социальных, возрастных, профессиональных.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС