Под Воронежем планируют построить ветроэлектростанцию за 26,5 млрд рублей

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Строительство первой в Воронежской области ветроэлектростанции обсудил губернатор Александр Гусев с руководством АО «НоваВинд» (входит в дивизион «Росатома»). Беседа прошла по видеосвязи 27 октября.

В общей сложности в новый объект компания планирует вложить порядка 26,5 млрд рублей. Станция разместится на участке в 140 га, из которых 80 га отведено под ветроустановки. На перспективу уже выбрана площадка в Бобровском районе. Она подходит по условиям технологического присоединения и площади. Будущий проект может получить название «Березовская». На новой станции появится около 40 рабочих мест.

Как рассказал генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин, суммарная мощность ветропарка составит 220 МВт. Ожидаемая выработка электроэнергии планируется на уровне 568,5 млн кВтч в год. Он также отметил, что турбины, которые производит «Росатом» (все ключевые составные части ВЭС – отечественного производства), соответствуют европейским и мировым стандартам как по уровню шума, так и по влиянию на окружающую среду.

Подобные проекты компания уже реализовывала в России. Например, ВЭС уже запущена в Адыгее, на очереди – Ставрополье.

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Губернатор Александр Гусев отметил, что проект интересен для региона. Если он будет реализован, то облправительство со своей стороны предоставит инвестору полный пакет мер господдержки. Глава региона также дал поручение разработать дорожную карту, определяющую взаимодействие на этапе подготовки к реализации проекта. В частности, одним из первых этапов должно стать проведение ветроизмерений на территории, где планируется строительство ВЭС. Ожидаемая среднегодовая скорость ветра там составляет 6,75 м/сек.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области