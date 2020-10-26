Прививки против гриппа в Воронежской области: кому делают бесплатно и какую вакцину используют

В регион уже поступило 876 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области не внушает особого оптимизма. День ото дня количество зараженных растет. Однако COVID-19 - это не единственная инфекция, которой стоит опасаться жителям региона. Из-за эпидемии на задний план ушел грипп. Хотя, как подчеркивают медики, если два вируса встретятся в одном организме - беды не избежать. Поэтому и важно сделать прививку хотя бы от гриппа. Тем более, что объемы поставки вакцины увеличили, а категорию людей, которым процедура положена бесплатно, расширили.

На ключевые вопросы о прививках против гриппа корреспонденту «КП» ответила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Воронежской области Ольга ДУДНИКОВА.

КАКУЮ ВАКЦИНУ ОТ ГРИППА ИСПОЛЬЗУЮТ В РЕГИОНЕ?

В Воронежскую область уже поступило 876 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Это отечественная трехвалентная вакцина, которая широко применяется во всей стране. Медики уже знают, что она хорошо переносится пациентами и не дает побочных эффектов. В состав вакцины вошли штаммы актуальные для нынешнего сезона. Как пояснила Ольга Дудникова, база препарата год от года остается прежней, а вот другие части меняются в зависимости от подвидов гриппа. В этом году в мире активны такие штаммы, которых раньше не было. А значит и иммунитета у населения к ним нет.

- Речь идет об обычных штаммах гриппов типа А и В, но генетически модифицированных. Они не зарекомендовали себя никакими особыми патогенностями, но эпидемиологов всегда беспокоят подобные изменения. Ведь непонятно, как эти штаммы будут развиваться и как население будет на них реагировать, - поясняет специалист.

Кроме того, в регион поступила четырехвалентная отечественная вакцина «Ультрикс Квадри» (четырехвалентная отличается от трехвалентной количеством антигенов, которые входят в состав препарата: соответственно, четыре или три. Антигены - это соединения, на которые организм реагирует выработкой иммунитета, - ред). Медики уверяют: большой разницы между препаратами нет.

- Вакцины обе эффективны. Четвертый элемент, который добавлен в «Ультрикс Квадри», не очень широко распространен в регионах центральной России. Поэтому и трехвалентная вакцина дает достаточный уровень защиты, - добавляет эпидемиолог.

Что касается зарубежных вакцин, то регион зарубежных поставок не ожидает.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПЛАНИРУЮТ ПРИВИТЬ, И ХВАТИТ ЛИ ОБЛАСТИ ПРЕПАРАТОВ?

Осенью 2020-го медики рассчитывают вакцинировать бесплатно (за средства федерального бюджета) более 1 млн 300 тысяч жителей. Таким образом прививочная кампания должна увеличить охват населения до 60%, хотя прошлые годы он составлял 40-45%. Это, конечно, связано с коронавирусной ситуацией. Два вируса в одном организме могут привести к необратимым последствиям. Отметим, что сейчас привиты около 30% воронежцев.

КТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ БЕСПЛАТНО?

Традиционно бесплатная вакцинация полагалась детям, студентам, призывникам, пенсионерам, беременным, людям с хроническими заболеваниями, работникам сфер образования и здравоохранения. Из-за ситуации с коронавирусом группы риска расширили. К перечисленным категориям добавили: сотрудников транспорта, многофункциональных центров, работников сферы услуг, государственных и муниципальных служащих, коммунальной сферы, соцобслуживания населения, представителей правоохранительных и силовых ведомств.

Также работодатель несет ответственность за своих сотрудников, и в идеальном варианте должен выделять средства на закупку вакцины. Медики говорят, что эффективнее вложить деньги в иммунизацию, чем потом оплачивать больничный. К тому же, в организованные коллективы, по согласованию с медиками, может выезжать мобильный пункт, чтобы не отрывать людей от работы.

КОМУ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ?

Если вы не попадаете ни под одну из категорий, которые вакцинируют за бюджетные средства, и ваш работодатель решил не тратиться, то выход есть – сделать прививку за свой счет. Такая опция доступна в частных медцентрах и некоторых поликлиниках в платных отделениях. Переживать насчет качества вакцины или ее состава в данном случае не стоит. По словам Ольги Дудниковой, все медучреждения независимо от формы собственности используют зарегистрированные препараты, и независимо от названия состав всех вакцин на определенный сезон будет одинаковым.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ?

Прививают от гриппа только здоровых пациентов. Поэтому предварительно вам придется записаться в поликлинику по месту жительства и посетить терапевта или своего участкового врача. Только после осмотра медик может направить вас на вакцинацию. Людей с повышенной температурой, симптомами инфекционных заболеваний или обострением хронических к прививке не допустят.

КОГДА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Чаще всего самая высокая заболеваемость отмечается с декабря по февраль. На формирование иммунитета после вакцинации уходит около трех-четырех недель. Поэтому для того, чтобы сделать прививку от гриппа, остается не так много времени. Работающим и контактирующим с большим кругом людей, желательно, вакцинироваться к началу ноября. Неработающие (трудящиеся удаленно) и пенсионеры, так как у них есть время побыть дома до выработки иммунитета, могут вакцинироваться попозже.