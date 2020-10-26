Энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС включен в сеть после планового ремонта

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24 октября 2020 года в 14:08 энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС включен в сеть после проведения планово-предупредительного ремонта (ППР). ППР - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР энергоблока №4 НВАЭС состоялся средний ремонт реактора с частичной перегрузкой ядерного топлива в активной зоне. Специалисты провели капитальный ремонт двух из четырёх парогенераторов и текущий – других двух. Капитальный ремонт также прошёл на двух главных циркуляционных насосах, а на одном из них был выполнен текущий ремонт с заменой выемной части на новую.

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«В ремонтную кампанию-2020 на энергоблоке № 4 успешно прошёл ремонт сварного соединения холодного коллектора на одном из парогенераторов. Это отработанная процедура, выполненная по ранее разработанной технологии. Решение о необходимости её проведения было принято по результатам неразрущающего контроля металла, который делают каждый ППР», - отметил заместитель начальника отдела управления ремонтом Эмиль Крумов.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки № 4, 5, 6 и 7. Все они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон в районе расположения НВ АЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС