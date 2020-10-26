Воронежские депутаты решили проблему, озвученную в соцсетях

.

Председатель Воронежской городской Думы, депутат от городского округа №1 Владимир Ходырев и депутат областной Думы от округа №1 Михаил Гусев инициировали разбор завалов мусора, который беспокоил горожан.

Проблему несанкционированной свалки озвучили в соцсетях жители воронежского микрорайона «Электроника». Здесь, после сноса гаражей возле остановки маршрутного автобуса №120, остались неубранными кучи мусора. Горожане написали об этом в группе ВКонтакте «Микрорайон «Электроника» в Воронеже» (https://vk.com/electronika36). На обращение оперативно отреагировали парламентарии. Они взяли этот вопрос на контроль и через некоторое время мусор был полностью убран.

Также еще одна хорошая новость для микрорайона Краснолесный. Здесь местные жители рассказали о детской площадке по адресу ул. Генерала Лохматикова, 29. Здесь пришло в негодность оборудование. Отреагировав на обращение, депутаты оказали содействие. Старые объекты на площадке были демонтированы, установили новое ограждение, а вскоре здесь появятся дополнительные игровые элементы.

Как рассказали в городской Думе Воронежа, избиратели округа №1 обращаются с инициативами к депутатам не только через обычную и электронную почты. Они также звонят по телефонам общественной приемной. Сейчас становится популярным и формат обращений в районных группах в соцсетях. Их регулярно мониторят помощники парламентариев, а затем волнующие горожан проблемы решаются.