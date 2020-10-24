В Воронежской области задержали водителя Mercedes с 80 млн рублей и фальшивой «корочкой» СК

Машина задержанного / twitter.com/Sledcom_Russia

Непристегнутый ремень безопасности привлек внимание сотрудников ГИБДД к водителю внедорожника Mercedes-Benz G-класс. Его остановили 21 октября в Лискинском районе Воронежской области.

Полицейские решили обыскать иномарку с московскими номерами. Оказалось, что мужчина вез в неизвестном направлении 80 миллионов рублей. Рядом лежал карабин «Сайга».

Примечательно, что в первоначальных сообщениях, разлетевшихся по telegram-каналам, фигурировала информация, что водителя Mercedes остановили астраханские правоохранители. Вместе с тем на автомобилях «ДПС» отчетливо был виден воронежский «36-ой» регион.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области нашему изданию сообщили, что не комментируют произошедшее.

Однако собственный источник «КП-Воронеж» в правоохранительных органах сообщил, что действительно автомобиль случайно остановили в именно в Воронежской области. Это не была какая-то спецоперация.

twitter.com/Sledcom_Russia

Помимо прочего у мужчины нашли удостоверение сотрудника ГСУ СК России по городу Москве. Впрочем, «корочка» оказалась фальшивой.

- Данный мужчина не является сотрудником ведомства, а предъявленное удостоверение является поддельным, - цитирует «РБК» пресс-службу СУ СКР по Москве.

Остается загадкой, кто сейчас занимается делом липового следователя и где он находится. Официальных комментариев по данному поводу правоохранители не предоставляют.