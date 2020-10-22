Пять лет в Москве: Tele2 подводит итоги работы в столичном регионе

.

За это время число базовых станций 4G в столице увеличилось в 23 раза, а темпы строительства превысили показатели 2015 года в 1,5 раза. Оператор продолжает выстраивать в регионе экосистему сервисов для обслуживания клиентов, сохраняя безоговорочное лидерство на телеком-рынке по показателю NPS.

22 октября 2015 года Tele2 начала коммерческую эксплуатацию сети в столичном регионе. За пять лет оператор стал главным трендсеттером отрасли по запуску инновационных продуктов, демонстрируя стремительный рост на насыщенном телеком-рынке. Коммуникационная платформа «Другие правила» отражает одну из ключевых целей оператора – стать лучшей сервисной компанией. Так, Tele2 создает альтернативу существующим на рынке решениям и стремится улучшить качество жизни потребителей мобильной связи.

Цифровизация региона. Со старта работы компании в столице темпы цифровизации значительно ускорились. Так, доля проникновения LTE-смартфонов в столичной сети Tele2 за пять лет увеличилась на 40 п. п. Московский регион сохраняет лидерство по этому показателю – по итогу сентября 2020 года доля устройств с поддержкой 4G среди всех телефонов в столице достигла 93%. При этом сегодня абонент Tele2 в среднем в месяц скачивает 16 Гб трафика.

С ростом нагрузки на сеть и изменением модели потребления трафика Tele2 ускорила строительство сетевой инфраструктуры и в 2020 году вышла на темпы, которые еще несколько лет назад казались труднодостижимыми. При этом уже на старте оператор строил сеть с применением новейшего современного оборудования. С 2015 года общее количество базовых станций стандарта 3G в столичном регионе увеличилось в 3,5 раза, тогда как 4G – более чем в 23 раза. При этом только за последний год количество базовых станций LTE выросло в два раза.

С помощью технологий больших данных оператор предсказывает пиковые нагрузки и заблаговременно расширяет емкость сети там, где это необходимо. Так, особое внимание Tele2 уделила качественному покрытию крупных инфраструктурных объектов Москвы и области – за пять лет базовые станции были построены более чем на 400 объектах общей площадью 21 млн кв. м.

Омниканальный сервис. Сервисное преимущество является главной стратегической целью Tele2 на телеком-рынке. Развивая качество услуг, оператор в том числе работает на показатель NPS. В Московском регионе по итогам III квартала 2020 года индекс потребительской лояльности составил 49%. Tele2 продолжает активно подключать клиентов с помощью сервиса MNP – в первом полугодии 2020 года количество переходов от другого оператора с сохранением номера увеличилось на 9% год к году.

Tele2 развивает и поддерживает омниканальный подход к обслуживанию клиентов, чтобы не только сеть, но и услуги были максимально доступными для населения. Оператор объединяет сервисы в единой точке контакта – приложении «Мой Tele2». Столичный регион сохраняет лидерство по доле пользователей приложения. Ежемесячно в приложение заходит как минимум половина от общего числа абонентов в Москве и области, при этом по итогам сентября личным кабинетом через сайт и приложение пользовалось примерно 90% клиентов. Оператор продолжает работать над оптимизацией приложения, внедряя новые форматы и функции. Так, сегодня абоненты Tele2 могут самостоятельно зарегистрировать здесь новую SIM-карту, а также воспользоваться упрощенной процедурой активации второй и последующих.

Развитие сети дистрибуции. Tele2 стремится обеспечить бесшовный клиентский опыт, предоставив возможность доступа к связи в любой точке региона и в любом удобном канале. Важным достижением оператора стало сохранение сети дистрибуции в условиях пандемии – сейчас в столичном регионе работает 537 монобрендовых салонов и модулей. Кроме того, SIM-карты Tele2 появились в партнерских розничных сетях. В июле продажи стартовали в магазинах сети «Магнит» – с момента запуска число активаций выросло на 142%, что подтверждает востребованность канала продаж среди столичных клиентов.

В 2020 году оператор также сфокусировался на развитии сегмента электронной коммерции. По итогам III квартала число активаций SIM-карт, заказанных в интернет-магазине Tele2 с опцией доставки, выросло на 140% год к году. В условиях роста онлайн-заказов компании важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Так, оператор заручился поддержкой сервиса «Яндекс Go» и предложил клиентам новый способ доставки SIM-карт – в дневные часы время от оформления заказа до его передачи сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси.

Инновационные продукты и сервисы. Вместе с постоянным развитием сервиса Tele2 регулярно запускала решения, которые закрепили за компанией репутацию трендсеттера в российском телекоме. В 2017 году Tele2 вывела на рынок инновационный продукт – сервис переноса остатков. Два года назад оператор предоставил клиентам возможность делиться гигабайтами, позже – дарить трафик абонентам в других регионах. При переходе в сеть Tele2 новые абоненты сохраняют минуты и гигабайты, которые не успели израсходовать у другого оператора. Максимальной свободы распоряжения своими услугами жители Москвы и области достигли с запуском «Маркета Tele2» – платформы, где абоненты могут покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS.

Оператор продолжает воплощать подходы «Других правил», обновляя линейки пакетных предложений с учетом потребностей клиентов. С ростом спроса на дата-трафик в Московском регионе Tele2 запустила новый тариф «Везде онлайн+», который предлагает абонентам неограниченный трафик для просмотра контента в популярном видеохостинге YouTube. В сентябре этого года оператор предложил жителям Москвы и области уникальный для телеком-рынка продукт – кинотариф «Везде онлайн» с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink.

Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и предлагает революционные решения, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни. В апреле 2020 года компания организовала особое digital-пространство – «Дом по другим правилам». На площадке проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. В «Доме по другим правилам» стираются границы между интернет-пространством и офлайн-досугом.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 создает собственные, другие правила на рынке, отличные от правил конкурентов, и стремительное развитие в столичном регионе – доказательство успешности этих принципов. Став в 2015 году федеральным оператором, мы продолжаем демонстрировать двузначные темпы роста, существенно обгоняя динамику рынка. По данным международной консалтинговой компании Analysys Mason, мы стали самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. Сегодня Tele2 сосредоточена на гибком и проактивном подходе, быстрой и качественной адаптации всех наших предложений под потребности клиентов. Мы четко понимаем, что позитивный клиентский опыт – самый ценный актив для наших абонентов, а качественный сервис по-прежнему является для нас приоритетом и дифференциатором на высококонкурентом рынке».