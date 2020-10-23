Десятилетний воронежец может оказаться на улице

фото из архива "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эту историю нам рассказал наш читатель Сергей:

- Не за себя прошу, за друга. Сам он разуверился в справедливости. Три года судится за квартиру для своего неродного внука, и все зря… Может, хоть вы поможете…

Мы связались с Александром. И вот какую историю он нам рассказал. У его покойной жены было три дочери от предыдущего брака. Десять лет назад младшая дочь, Катя, родила мальчика, Сашу.

- Уже через несколько месяцев после рождения сына, Катька начала гулять, а потом вовсе уехала, оставив малыша на бабушку. Жена оформила опекунство, - рассказал нам Александр Макашов.

ВТОРОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Семья жила в трехкомнатной квартире на проспекте Труда, которая принадлежала жене Александра. В браке супруги прожили девять лет. А потом женщина серьезно заболела, а после инсульта и вовсе слегла. Средняя дочь наняла ей сиделку.

- Еще, будучи в трезвом уме, жена составила завещание, по которому квартира в равных долях наследовалась дочерями и внуком, - рассказал Александр. – Но, после смерти супруги в 2017 году обнаружилось другое завещание. Согласно этому документу все недвижимое имущество, включая участок, который жена обещала мне, доставалось средней дочери.

Практически сразу квартира и участок были проданы. Маленького Сашу, опеку над которым взял дедушка-тезка, еще после похорон бабушки забрала к себе тетя – старшая сестра. У нее свои две дочери, но ради племянника пришлось потесниться. Ведь новая хозяйка потребовала освободить жилье. Перестала оплачивать счета за коммуналку, и в квартире отключили свет. Сейчас в обесточенной «трешке» живет один Александр, поскольку больше идти ему не куда.

«ВОРОНЕЖ-БОЛЬШОЙ»

За три года было несколько судебных процессов, стопки писем во все инстанции – от полиции, до прокуратуры и следственного комитета. Коминтерновский райсуд признал сделку купли-продажи недействительной, на основании того, что в момент оформления второго завещания жена Александра уже была недееспособна и в силу своего психического состояния не осознавала, что подписывала. Но полиция в этой истории состава преступления не нашла и отказала в возбуждении уголовного дела. Все остальные жалобы в вышестоящие отделы полиции и прокуратуру спускались опять на местный уровень.

На 21 октября в Коминтерновском суде должно было состояться рассмотрение иска новой собственницы жилья о принудительном выселении из квартиры прописанных в ней двух Александров. Однако из-за эпидемии коронавируса заседание отложили на неопределенный срок.

Если суд примет сторону истицы, то дедушку и внука выпишут. На мой вопрос, где они будут жить, Александр ответил:

- Санек, наверно, дальше у тети. А я? Воронеж большой…

КОМПЕТЕНТНО

Николай Алимкин: «Если завещание и договор купли-продажи признаны недействительными, то наследство будет делиться согласно первому завещанию»

Мы попросили адвоката Николая Алимкина прокомментировать историю нашего читателя. Вот что он нам рассказал:

- Если решением суда завещание и договор купли-продажи признаны недействительными, то не стоит бояться дела о выселении, исходя из того, что покупатель собственником быть перестал. В данном случае нет смысла писать в полицию, прокуратуру и следственный комитет ввиду того, что эти органы никаких значимых решений по поводу права собственности принять не могут. Если второе завещание признано недействительным, то наследство будет распределено между лицами, указанными в завещании, составленном лицом, находившимся в здравом уме и твердой памяти. Правда, участка герой вашего повествования не получит, так как в завещании он не указан.