После перекрытия моста на «Работнице» воронежские водители не смогут повернуть с набережной на Чернавский мост

Полицейские просят водителей внимательно изучить временные схемы движения Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Виадук на улице Ленина перекроют уже в эту субботу - 24 октября. Из-за чего многим воронежцам придется изменить привычные маршруты. Ранее мы уже сообщили о том, какие схемы объезда утвердили городские власти. В основном, движение переорганизовали на набережной и трех перекрестках: проспекта Революции - Кольцовской, Урицкого - Ленина, Урицкого и Московского проспекта.

Начальник управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов рассказал в студии радио «Комсомольская правда» (Воронеж, 97.7 FM), что водителям особенно стоит обратить внимание на дорожные изменение у Чернавского моста.

- Решение было непростое. Мы согласились с городом, но будем наблюдать за ситуацией. Это запрет выезда с набережной Массалитинова. В случае движения со стороны Вогрэсовского моста в направлении Северного идет запрет ухода на Чернавский мост. То есть закрыты два левых поворота: перед мостом и за ним. Вот это нужно хорошо понять, - отметил Евгений Владимирович. - Почему такое решение приняли: транспорт, который шел через «Работницу», пойдет двумя основными путями объезда - через Заставу и набережную. Вот этот трафик нам нужно максимально пропустить. А левые фазы дают значительную задержку для машин, движущихся со стороны центра на набережную.

Возможность подъема в верх, в направлении остановки «Манежной», останется по улице Чернышевского и в районе Коммунаров. Это также позволит минимизировать трафик на узле и увеличит пропускную способность из центра.

Временная схема движения при выезде на набережную с улиц Пятницкого и Степана Разина. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Подробнее о схемах объезда перекрытого виадука - в нашем материале.

Кроме того, из-за ремонта моста изменится маршрут 24 автобусов.