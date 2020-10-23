Вторым зампредом городской Думы Воронежа стал Алексей Пинигин

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Депутаты избрали второго заместителя председателя Воронежской городской Думы. Им стал Алексей Пинигин. За его кандидатуру отдали свои голоса 23 из 31-го парламентария. Вопрос об избрании рассматривался на третьем заседании муниципального парламента V созыва 22 октября.

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев выдвинул кандидатуру Пинигина на пост второго вице-спикера.

Ранее, на первом заседании муниципального парламента V созыва парламентарии избрали председателя. Им стал Владимир Ходырев. Он возглавлял Воронежскую городскую Думу и в IV созыве. А также депутаты поддержали кандидатуру Александра Провоторова на посту первого вице-спикера.

Алексей Пинигин сейчас занимает пост директора «Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области». Он был назначен на эту должность в феврале 2020 года. Известно, что Алексей Пинигин родился в Воронеже в 1973 году. Впервые депутатом Воронежской городской Думы он был избран в 2010 году по двухмандатному избирательному округу №10. Выдвигался от местного отделения партии «Единая Россия». В следующий, IV созыв муниципального парламента, в 2015 году его кандидатуру поддержали избиратели одномандатного округа №2. В этом году он победил на выборах по одномандатному округу №5.

В Воронежской городской Думе входит в постоянную комиссию по бюджету, планированию, налоговой политике и инвестициям, а также по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.