Воронежские власти увеличили размер дотаций на питание школьников

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Парламентарии обсудили на заседании городской Думы, которое прошло 22 октября, ряд важных вопросов. Они касались сферы образования областного центра и Правил землепользования. По ним были приняты решения.

К примеру, депутаты проработали вопрос назначения и выплаты дотации родителям или законным представителям на питание школьников. Были внесены изменения в принятое ранее горДумой решение. С 1 сентября стоимость питания в муниципальных учебных заведениях Воронежа увеличили до 54,02 рубля на каждого ребенка.

Парламентарии одобрили такую же дотацию для тех школьников, которые обучаются на дому, в форме семейного образования или экстерната. Также на эту выплату могут рассчитывать родители детей, которые ходят в немуниципальные общеобразовательные учреждения города, имеющие государственную аккредитацию. Об этом рассказал председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения Владислав Новомлинский.

Также изменения коснулись и решения городской Думы об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных школ и детских садов. Теперь директора детских садов и школ вправе заключать срочные трудовые договоры в пределах фонда оплаты труда в соответствии с новой редакцией Трудового кодекса. Это особенно важно в условиях пандемии коронавируса, поскольку законодательное решение позволит временно заменять заболевших педагогов и воспитателей, чтобы не прерывать учебный и воспитательный процессы.

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Кроме того, были внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа. Как рассказал председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев, границы территориальных зон Ж 1 «Зона малоэтажной индивидуальной застройки» и О 5 «Зона объектов дошкольного и школьного образования» изменили для перспективного проектирования и строительства детского сада на 280 мест по ул. Тиханкина, 103 в микрорайоне Репное.