58 многодетных семей Воронежской области получили новые квартиры и дома

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В 2020 году федеральные власти передали в собственность Воронежской области 50 четырехкомнатных квартир площадью по 95 кв. метров в Воронеже и 8 двухэтажных коттеджей площадью 80 кв. метров в Новоусманском районе. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной защиты.

Решением губернатора Александра Гусева вся эта недвижимость была отнесена к жилищному фонду социального использования. Квартиры и коттеджи распределили среди многодетных семей, нуждающихся в обеспечении жильем.

Надо отметить, что Воронежская область – один из немногих субъектов РФ, где региональным законом определена такая мера поддержки многодетных семей. Квартиры и дома предоставляются по договору социального найма. Однако жильцы в дальнейшем могут их приватизировать.

В Воронежской области такое количество квартир одновременно еще никогда не передавали нуждающимся многодетным семьям. Большинство из них уже отметило новоселье. Остальные получат ключи от квартир и коттеджей в ближайшее время.

Олег КУЗНЕЦОВ