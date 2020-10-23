Гордума Воронежа обратится к губернатору по поводу индексации коммунальных тарифов на 2021 год

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Гордума Воронежа обратится к губернатору Александру Гусеву с предложением установить предельный индекс изменения платы за ЖКУ на уровне 6,8% в 2021 году. С инициативой к парламентариям выступила мэрия областного центра. Депутаты ее поддержали на третьем заседании городской Думы, прошедшем под председательством Владимира Ходырева и при участии главы города Вадима Кстенина 22 октября.

Мера, которая была предложена, необходима в целях модернизации и реструктуризации объектов городской коммунальной инфраструктуры. Прежде всего, это касается городских централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — в рамках заключенных концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями. Речь идет о ООО «РВК-Воронеж» и ПАО «Квадра». Кроме того, учитывается контракт в рамках выполнения инвестиционной программы ООО «Энерговид».

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Но новая плата будет достаточно демократичной для тех собственников квартир, у которых установлены индивидуальные приборы учета. Рост тарифов составит от 100 до 200 рублей в зависимости от места проживания и площади квартиры. А вот тем, у кого нет счетчиков, оплата повысится на сумму от 211,63 рублей до 916,17 рублей.

Инвестиционные программы в городе были утверждены несколько лет назад. Об этом рассказал Александр Сысоев, председатель комиссии Воронежской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству. По его словам, предприятия-концессионеры сейчас ведут огромную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры Воронежа.

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— Это одна из важнейших городских задач, решение которой существенно улучшает качество жизни населения, — подчеркнул Александр Сысоев. - Еще несколько лет назад коммунальные системы города находились в плачевном состоянии и требовали больших финансовых вложений. Сегодня они активно обновляются и стабильно функционируют, не вызывая нареканий и соответствуя современному уровню жизни большого города. Это стало возможным благодаря механизму концессии и реализации инвестиционных программ. В 2021 году концессионеры планируют вложить в коммунальное хозяйство Воронежа 1,4 млрд рублей.

Если инициатива города будет одобрена, то изменение размера платы за коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2021 года.

Ирина Шабанова