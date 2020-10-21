В Воронеже подробно проанализируют работу выделенной полосы для автобусов

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20 октября в Воронеже запустили выделенную полосу для общественного транспорта на Северном мосту и участке улицы Остужева. Ее организация должна увеличить провозную способность улиц. Маршрутные автобусы и троллейбусы смогут соблюдать расписание, что повысит их привлекательность для пассажиров.

Однако нововведение вызвало много вопросов у автомобилистов. На них 21 октября ответил мэр Вадим Кстенин в ходе прямого эфира в соцсетях регионального правительства.

- Я поручил управлению транспорта (а у нас все автобусы, как вы знаете, оснащены системой ГЛОНАСС), собрать треки со всех маршрутных транспортных средств, которые проходят по Северному мосту, за предыдущие периоды времени, до введения полосы. И будем собирать треки новые, после введения «выделенки». Сравним их, сделаем анализ и дадим полную выкладку - это будет не ситуативная оценка, а оценка, основанная на объективных данных, - подчеркнул Вадим Кстенин.

В рамках транспортной реформы планируется увеличить протяженность выделенных полос в Воронеже для общественного транспорта до 30 километров - это предусмотрено Комплексной схемой организации дорожного движения.

Например, на следующий год планируется рассмотреть вопрос организации «выделенки» на Московском проспекте, улице Плехановская, Чернавском и ВоГРЭСовском мостах.

Во всех мегаполисах сегодня отдается приоритет именно общественному транспорту. Кстати, проект «выделенки», по словам главы Воронежа, отчасти помог получить 62 современных автобуса почти на миллиард рублей.