Команда Нововоронежской АЭС победила в I туре Фестиваля баскетбола среди команд ЦФО

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Соревнования состоялись на лучшей спортивной площадке региона – во Дворце спорта «Юбилейный».

Фестиваль – официальное спортивное мероприятие Минспорта России, которое прошло при поддержке центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом». Оно предусмотрено Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. Соревнования – часть федерального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография».

В I туре Фестиваля участвовали 12 команд из девяти субъектов ЦФО. Игры тура транслировались на информационных ресурсах Фестиваля и Российской федерации баскетбола и собрали более 30 тысяч просмотров.

В I туре Фестиваля победила команда Нововоронежской АЭС (НВ АЭС). Лучшим игроком тура признан Михаил Пчельников из команды НВ АЭС. Серебро и бронза – у воронежской «Спарты» и тульского БК «Новомосковск».

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«Нововоронежская АЭС - социально ориентированное предприятие. Атомщики и жители Нововоронежа очень любят спорт. Наш город носит неофициальный титул спортивной столицы Концерна «Росэнергоатом». В прошлом году открылся новый баскетбольный стадион с современным шведским покрытием и антивандальными трибунами на 500 мест. Мы гордимся победами наших спортсменов и желаем, чтобы во всех «атомных» городах активно развивались командные и индивидуальные виды спорта», – сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС