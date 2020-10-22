В Воронежской области на социальные объекты в 2021 году потратят около 10 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В правительстве Воронежской области обсудили выполнение областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) на 2021 год и финансирование приоритетных проектов. Видеосовещание прошло 21 октября под председательством губернатора Александра Гусева.

Для реализации региональной программы из бюджета области выделят 5,7 млрд рублей. Еще 4,2 млрд направят из федерального центра.

Большая часть приоритетных проектов, а это 14 из 17, профинансируют за счет областных денег. Об этом рассказал руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов. Это – реконструкция воронежского стадиона «Факел» и знаменитого дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони, а также обустройство Петровской набережной, строительство полигонов ТКО и другие. Всего на них планируют потратить 1 млрд 683 млн рублей. Из них выделят порядка 370 млн в рамках ОАИП, еще 1 млрд 312 млн рублей направят по линии региональных госпрограмм.

Еще три важных объекта сделают за счет средств федерального бюджета, а также частных инвесторов.

Адресная инвестиционная программа региона сформирована по принципу приоритетности. В первую очередь – это объекты, софинансируемые из федерального бюджета в рамках нацпроектов и общероссийских госпрограмм. Во вторую очередь – переходящие объекты с региональным финансированием. К приоритетам третьей очереди относятся новые проекты с участием федерального финансирования.

Александр Гусев поручил сделать перерасчет итоговых сумм с учетом всех внесенных поправок, а также подготовить аналитический отчет об освоении средств в 2020 году. По ряду проектов переходящий остаток может стать дополнительным финансированием в 2021 году.

Ирина Шабанова