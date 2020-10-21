Неприятные запахи должны полностью уйти из Воронежа в начале следующего года

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Мэр Вадим Кстенин 21 сентября в прямом эфире в социальных сетях правительства Воронежской области ответил на вопрос о проблеме неприятного запаха с левобережных очистных сооружений (ЛОС).

Если сравнивать с тем, что было раньше, то запахи в нашем городе сейчас, скажем так, стали не столь резкими. Да и по количеству комментариев в тех же социальных сетях заметно, что горожане стали реже сталкиваться с проблемой. Но отрицать ее все же нельзя.

На ЛОСах частично удалось справиться с источниками плохого запаха. Одним из таких был старый ил. Его полностью откачали. На очистные пришлось завозить новый ил с правобережных сооружений. Помочь в решении проблемы должен и запуск нового цеха механического обезвоживания осадка. Сейчас там заканчивается сборка оборудования.

До конца декабря цех механического обезвоживания осадка должен пройти все стадии пуска-наладки. Сейчас осадок в жидком виде попадает на иловые карты. В итоге происходит гниение - появляются запахи. Обезвоженный же осадок смогут вывозить на полигон. Возможно, его даже будут использовать в качестве удобрений.

- Я надеюсь, что уже в начале следующего года он в полную мощность заработает. Это значительно позволит снизить остроту этой проблемы. Сейчас «РВК-Воронеж» проводит переговоры с собственниками ЛОСов на предмет приобретения. Если сделка состоится в обозримом будущем, то, соответственно, будет разработана инвестиционная программа и продолжена реконструкция. Тогда эту проблему мы снимем окончательно. Поэтому я очень надеюсь, что они договорятся, - подытожил Вадим Кстенин.

«РВК-Воронеж» сейчас эксплуатирует муниципальные объекты водопроводного канализационного хозяйства (они находятся в концессии). Также компания полностью реконструировала правобережные очистные сооружения.