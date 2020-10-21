Глава Воронежа Вадим Кстенин рассказал, как планируют остановить «гонки» общественного транспорта

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Многим воронежским перевозчикам проще заплатить небольшой штраф, чем выпускать на линию общественный транспорт после 22.00. Перевозить несколько пассажиров - не выгодно. Но что делать горожанам? С таким вопросом воронежцы обратились к мэру Вадиму Кстенину в ходе прямого эфира в официальных соцсетях регионального правительства.

Единственный цивилизованный выход из ситуации, по мнению главы города, - брутто-контракты. Это система, при которой организатором перевозок по сути выступит сам муниципалитет. Город будет собирать доход от продажи биллетов. А перевозчик получит свои деньги уже непосредственно от администрации за время работы и пройденный маршрут. Тогда в транспортной системе наступит порядок, и воронежцы больше не увидят гонки «ПАЗиков».

Вот только, чтобы компенсировать те же «ночные смены» или затраты на не самые популярные маршруты, в бюджете Воронежа нужно найти до 1,5 млрд рублей. Поэтому на внедрение новой системы нужно время. Важно предварительно ввести те же транспортные карты, чтобы весь доход был прозрачным.

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Пока же существуют и другие вопросы, например, по обновлению транспорта.

- Мы имеем некий замкнутый круг, который сейчас и стараемся разорвать. Он состоит в следующем. Стоимость проезда сегодня достаточно низкая по отношению к другим городам. Чтобы обновить общественный транспорт, нужны большие инвестиции. Они, соответственно, должны окупаться. Но перевозчики имеют малый доход, соответственно, не вкладывают – круг замкнулся. Сегодня мы порвали этот круг – заключили уже один договор лизинга на приобретение 62 автобусов большого класса. В конце октября - начале ноября они к нам поступят. После регистрации «Воронежпассажиртранс» выпустит их на линию. Это будет хороший шаг в сторону обновления подвижного состава, - рассказал Вадим Кстенин.

Ранее мы сообщали, что Воронеж в 2021 году закупит еще 58 низкопольных автобусов по льготной программе.

Вместе с тем один из частных перевозчиков сейчас также проводит переговоры с Государственной транспортной лизинговой компанией – на приобретение 20 автобусов большого класса.

В целом до 2022 года планируется обновить более 950 автобусов. Это будут и машины большого класса для магистральных маршрутов и малого класса – для не самых популярных направлений.