В Воронеже может появиться муниципальная программа по реконструкции ливневок

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В ближайшее время в Воронеже может появиться специализированная муниципальная программа по реконструкции ливневых канализаций. Об этом мэр Вадим Кстенин сообщил 21 октября во время прямого эфира в соцсетях регионального правительства.

Для развития тепловых или водопроводных сетей существует понятие «тарифно-технологическое присоединение». Говоря проще, если застройщику нужно возвести условный дом, то он обязан оплатить развитие этих сетей. В случае с ливневкой такого, к сожалению, не предусмотрено.

- По ливневой канализации такого тарифа не существует. Мы сейчас задумываемся над тем, чтобы источник для реализации масштабной программы по ливневой канализации тоже существовал. Без установления индивидуального тарифа на технологическое присоединение к городским сетям ливневой канализации источников средств для ее развития практически нет. К сожалению, за многие годы никто эту проблему не решил. У нас есть сейчас такое начинание: мы закончили полную инвентаризацию всех сетей, нанесли всю ливневую канализацию на графические материалы, оцифровали, теперь делаем планы по локальным ремонтам ливневой канализации и, соответственно,- отметил Вадим Кстенин.

Глава города отметил, что поднимет этот вопрос на уровне Министерства строительства и ЖКХ.

- Вместе с тем, все новые объекты, которые мы строим, будь то дороги, будь то социальные объекты - мы везде во все проекты закладываем инженерные сети, ливневки. У нас практически ни один объект не идет без строительства ливневой канализации, без водоотводов, - рассказал Вадим Кстенин.

Отметим, что в Воронеже создано спецучреждение «Городская дорожная служба». Оно занимается содержанием сетей ливневой канализации.