Глазированный сырок «Вкуснотеево» признали лучшим в масштабном исследовании Роскачества

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В рамках масштабного исследования Роскачество изучило глазированные сырки без начинок. Испытания прошли творожные сырки 19 марок. Их проверили по 53 показателям. В итоге был составлен рейтинг лучших товаров. Первое место в 2020 году получил сырок «Вкуснотеево»: он набрал 4,84 балла из 5 возможных.

Продукт воронежского производителя «Молвест» получил высший балл за безопасность. Все микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям

Производство глазированных премиум- сырков «Вкуснотеево» запустили в 2011 году. Как отмечают в «Молвесте», их рецептура запатентована, а в составе только натуральные ингредиенты: нежная творожная масса и мягкая какао-глазурь. Исследование Роскачества подтвердило, что в этом продукте нет даже потенциально вредных веществ. Не используются ни консерванты, ни крахмал.

Мы все часто задаемся вопросом: «Верить ли той же этикетке?» Исследователи также решили проверить информацию с упаковки сырков «Вкуснотеево». Там, в частности, написано, что сырок – в молочном шоколаде. Исследование Роскачества 2020 года подтвердило, что это действительно так! Эксперты подчеркнули, что производители использовали качественный настоящий шоколад.

Массовая доля творожной части сырка составляет 79% от общей массы. Массовая доля шоколадной глазури - около 20% - что соответствует опережающему стандарту Роскачества.

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