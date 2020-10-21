Открыт каталог программ для бесплатного обучения цифровым навыкам

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Сейчас стали известны первые курсы, освоив которые, можно получить сертификат в 2020 году. Об этом сообщили в облправительстве 21 октября.

Название программ содержится в каталоге проекта, 30 из них уже доступны. Желающие могут с ними предварительно ознакомится.

Как уточнили в региональном правительстве, список будет регулярно пополняться новыми курсами по мере их проверки и согласования Университетом-2035 – оператором проекта.

Больше половины утвержденных программ рассчитаны на людей с начальным уровнем подготовки. Они смогут обучиться программированию и веб-разработке, узнать лучше о цифровых прототипах, искусственном интеллекте или больших данных, освоить маркетинг в бизнесе и образовании или познакомиться с профессией event-продюсера в киберспорте.

При желании можно повысить квалификацию на программах базового уровня в таких областях, как кибербезопасность, цифровой маркетинг, 3D-моделирование, разработка приложений и игр в VR/AR, промышленный дизайн, облачные сервисы и др. Представлены в каталоге и отраслевые программы, например, «Цифровизация молочной фермы» для специалистов АПК или «Технологии информационного моделирования BIM» для инженеров из сферы строительства.

Выбрать образовательную программу можно будет с 26 октября по результатам проверки регистрационной формы участников. Обучение пройдет в дистанционном формате с 1 по 25 ноября.

Напомним, жители Воронежской области могут бесплатно обучиться цифровым профессиям в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ». Прием заявок на сайте цифровойсертификат.рф продлится до 30 октября.

Планируется, что в этом году 7700 воронежцев пройдут переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования.