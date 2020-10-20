Александр Пешиков: В развитии спорта важно опираться на региональные традиции

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— Как вы оцениваете результаты популяризации массового спорта в нашей области?

— В прошлом году стартовала региональная программа «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроектов 2019-2024 гг. По итогам 2019 года в среднем доля жителей Воронежской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила почти 45%.

Среди детей и молодежи в возрасте 3-29 лет этот показатель заметно выше — почти 90%, причем 83% детей в возрасте 6-15 лет делают это в спортивных организациях. Думаю, это неплохой результат, учитывая, какую конкуренцию спорту в глазах молодого поколения составляют разного рода развлечения и гаджеты.

А вот у воронежцев среднего возраста — от 30 до 59 лет — доля вовлеченных в постоянные занятия физкультурой пока лишь 36,4%, и здесь есть над, чем поработать.

— Какие виды спорта пользуются сейчас наибольшей популярностью, насколько они перспективны?

— Государственные программы создания инфраструктуры для массовых занятий физкультурой делают ставку на фундаментальные, олимпийские виды спорта: футбол, хоккей, атлетика — и это правильно. Скажем, в Богучарском районе благодаря этому удалось достичь хороших результатов в боксе и тяжелой атлетике, в Кантемировском — в хоккее. И таких примеров много.

Вместе с тем мы видим и серьезный интерес к «неформальным», новым направлениям в спорте. Например, все больше людей бросают вызов самим себе и участвуют в одном из сложнейших в мире испытаний на выносливость, где нужно последовательно и без отдыха преодолеть 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42,2 км бегом — триатлоне Ironman.

Обнадеживает, что спорт становится объектом внимания не только государства, но и частных инвесторов. Достаточно вспомнить построенный в Краснодаре на средства местного мецената футбольный стадион, который стал одним из лучших спортивных сооружений в Европе.

Примеры меценатской помощи спорту есть и в нашем регионе. Но, конечно, воронежцы в первую очередь ждут перемен в нашем флагманском спорте — футболе, и я как депутат держу в поле зрения ситуацию со Стадионом профсоюзов, который морально устарел и требует реконструкции. Возможно, и у нас найдется инвестор, способный переломить положение, в котором находится и стадион, и воронежская футбольная команда.

— Какие спортивные объекты наиболее востребованы в городах и селах региона?

— Нам удалось достичь относительно высокого уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями — по итогам прошлого года он составил почти 80%.

Почти во всех районах области появились многофункциональные площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы, загруженные круглогодично. Я думаю, нам еще предстоит по-настоящему оценить роль регионального, территориального фактора в развитии спорта. Весь мировой и российский опыт развития массовой физкультуры и спорта высоких достижений говорит о том, что именно мотивация поболеть или выступить за «своих» позволяет достичь наибольшего уровня вовлеченности, который будет передаваться из поколения в поколение.

Вспомним воронежскую школу художественной гимнастики или в Дагестане и Осетии школу вольной борьбы. Это уже не просто факт местных достижений — это, без преувеличения, важная составляющая региональных брендов.

И вот эти сложившиеся на локальном уровне спортивные традиции и предпочтения очень важно учитывать, а не вкладываться для галочки в то, к чему у людей нет желания или интереса. Мы уже миновали некий общий, установочный этап массовой пропаганды занятий спортом и здорового образа жизни. Следующим шагом должен стать переход к точечной, адресной работе.

Елена Скобцева