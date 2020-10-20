В Воронежской области установлен рекорд в сборе зерновых

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В Воронежской области труженики села собрали 6 миллионов тонн зерновых культур. Это самый высокий показатель валового сбора за всю историю полеводства в регионе. Новый урожай не только обеспечит внутренние потребности, но и пойдет на продажу. Как внутри России, так и на экспорт.

– Я от всей души поздравляю наших сельских тружеников с таким достижением. Это как раз то событие, которое достойно войти в историю края, – подчеркнул губернатор Александр Гусев. – Спасибо большое всем, кто растил и собирал каждое зернышко этого рекордного урожая. В нем заложен огромный труд наших селян, желание инвесторов работать на Воронежской земле, государственная поддержка АПК.

Прежний рекорд был установлен совсем недавно, в 2017 году – 5 млн 992 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность за последние пять лет превышает значения предыдущего десятилетия (2000–2010 годы) на 15 центнеров и на сегодняшний день составляет 40 ц/га.

По данным Воронежского центра оценки качества зерна, 70% обследованного зерна является продовольственным (из них 1 и 2 классов – 2%, 3 класса – 27%, 4 класса – 41%), 30% – фуражным. Причем зерно пшеницы 1 и 2 классов в этом году было зафиксировано впервые.

Несмотря на засушливую и жаркую погоду (средняя температура воздуха была выше нормы на 2–4 градуса), аграрии Воронежской области полностью посеяли озимые культуры. Их общая площадь составила 796 тысяч га.

Сейчас завершается уборка кукурузы на зерно – уже убрано 204 тысячи га (80% от плана). Валовой сбор составляет 772,4 тысячи тонн при урожайности 37,9 ц/га.

Олег КУЗНЕЦОВ