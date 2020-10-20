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Общество

Воронежские власти напомнили, кто имеет право на получение детского пособия

В правительстве Воронежской области обращают внимание жителей региона, что право на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет имеют малообеспеченные семьи, в которых доходы на каждого члена семьи не превышают одного прожиточного минимума
Автор фото Евгения Гусева

Автор фото Евгения Гусева

Размер выплаты рассчитывается от прожиточного минимума, который был установлен на II квартал предыдущего года. Сейчас пособие на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных воронежских семей составляет 4595 рублей. Если детей такого возраста несколько, то эта сумма выплачивается на каждого из них.

Напомним, выплата производится с 1 января 2020 года, если малышу уже исполнилось 3 года. Деньги будут выплачиваться до достижения ребенком 8 лет.

Ранее Минтруд России согласовал очередную заявку Воронежской области на детские выплаты. Сейчас эти деньги находятся в казначействе. В самое ближайшее время родители детей от 3 до 7 лет, подавшие заявления, должны получить выплаты за сентябрь.

С 2021 года размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет предполагается повысить для определенных категорий семей. Увеличенное пособие смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход на одного человека после получения стандартной останется ниже прожиточного минимума. В Воронежской области новая сумма пособия может составить 9375 рублей.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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