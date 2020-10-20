В Воронежской области по итогам 2020 года введут 1,77 млн квадратных метров жилья

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Об этом речь шла на заседании рабочей группы по развитию жилищного строительства на территории региона в понедельник, 19 октября. Председательствовал губернатор Александр Гусев.

На середину октября 2020 года объем ввода жилья составляет 862 тысяч кв. м. К концу декабря будут сданы еще 62 многоквартирных дома общей площадью 558 тысяч кв. м. Кроме того, высок уровень ожиданий и по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. Об этом рассказал глава департамента строительной политики Сергей Потапов.

Сейчас в облправительстве составляют резерв многоквартирных домов, находящихся в высокой степени готовности. К примеру, такие многоэтажки имеются у двух крупнейших строительных организаций Воронежской области. Составляется резерв и в индивидуальном жилищном строительстве. В его формировании активно участвуют органы местного самоуправления.

Кроме того, Сергей Потапов отметил, что спрос на жилье в Воронежской области вырос. По последним данным, с января по август жители региона оформили ипотечные кредиты более чем на 28 млрд рублей, что на четверть превышает аналогичный показатель 2019-го. Это стало возможным благодаря новым мерам государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях. К примеру, введение новой программы льготной ипотеки под 6,5%.

Вместе с тем, в третьем квартале 2020 года цена за один квадратный метр жилья на первичном рынке выросла на 7% и составила 53099 рублей.

По итогам заседания Александр Гусев поручил всем профильным руководителям взять на особый контроль выполнение в срок плана по годовому вводу жилья в 1,77 млн кв. м.