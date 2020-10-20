Воронежские индустриальные парки планируют расширить

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Сейчас в регионе существует четырехуровневая система инвестиционных площадок. В нее входят особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Центр», территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), индустриальные парки для крупного бизнеса (государственные и частные), а также площадки для субъектов малого и среднего бизнеса.

За последние десять лет в области сложился благоприятный инвестиционный климат. Были созданы комфортные условия для ведения бизнеса. Последние пять лет регион уверено входит в ТОП-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2019 году область заняла 15 место среди субъектов России.

Как отметил на совещании руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов, немалую роль в развитии индустриальных парков и экономических зон играет взаимодействие с научной базой и образовательными учреждениями региона. В области ведутся научные разработки практически во всех перспективных отраслях, в вузах готовят квалифицированные кадры более чем по 200 специальностям. Воронеж по праву называют городом студентов. Регион находится на втором месте в ЦФО по количеству учреждений профессионального образования. Инвесторы при этом становятся индустриальными партнерами для вузов и колледжей, благодаря своим проектам.

К примеру, активно сотрудничает с различными предприятиями Воронежский государственный технический университет. Как рассказал и. о. ректора Дмитрий Проскурин, вуз работает и с резидентами индустриальных парков. Для этого в учебном заведении созданы базовые кафедры, научно-образовательные центры и центры инжиниринговых услуг. Опорный университет рассматривает варианты подготовки кадров для будущих резидентов (параллельно со строительством предприятия) по целевым направлениям.

Данил Кустов предложил создать резерв современных промышленных кадров из числа студентов и сформировать перечень предприятий, которые готовы были бы взять молодых специалистов на стажировку.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы обеспечения новых площадок индустриальных парков и ОЭЗ энергетической мощностью и применения современных технологий при управлении инфраструктурными объектами.

По итогам губернатор поручил в рамках проекта «Новая индустриализация региона» проработать вопрос расширения площадок для развития индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ ППТ «Центр». Например, в границах ИП резидентами занято уже порядка 90% территории. В первую очередь необходимо посмотреть прилегающие к ним участки, находящиеся как в государственной, так и в частной собственности.

– Для дальнейшего развития имеет смысл рассматривать именно приближенные участки. Либо, если такой вариант не подойдет и придется территориально уходить в сторону, то в приоритете должны быть участки с инфраструктурой, – сказал Александр Гусев.

Также в облправительстве не исключили возможность создания филиалов индустриальных парков на площадках уже действующих предприятий, имеющих «избыточные территории».