«РВК-Воронеж»: передача показаний – обязательное условие корректных начислений

.

В настоящее время передавать показания индивидуальных приборов учёта можно несколькими способами. Первый и самый распространённый – позвонив в контакт-центр по телефону 206-77-07 или 206-77-06.

Популярность набирает новый канал передачи показаний - мобильное приложение «РВК.Услуги», которое можно бесплатно установить, скачав в Google Play или App Store. Кроме того, ссылки и иконки для скачивания есть на сайте водоканала. РВК.Услуги сохраняют историю платежей, фиксируют выполненные операции. В приложении также можно увидеть задолженность и сразу оплатить её.

Голосовой приём показаний доступен по городскому номеру 251-43-70 или по мобильному 8-903-651-4370. Используя этот путь, необходимо назвать номер лицевого счёта, а потом выбрать варианты ввода текущих показаний - с помощью клавиатуры телефона или произнося их. Для передачи данных с клавиатуры в тональном режиме необходимо набрать «1». Система распознает лицевые счета даже с нижним подчеркиванием, тире, нулями и т.д.

Многие жители города оценили удобство передачи показаний через личный кабинет на официальном сайте «РВК-Воронеж». Для этой цели можно также использовать терминалы ПАО «Сбербанк», платёжную систему «Все платежи» и сервис www.a-3.ru.

«Воронежцы часто спрашивают, что делать при ошибочной передаче показаний. Если у вас заключен договор с водоканалом и вы платите за услуги предприятию напрямую, то ситуацию можно исправить, позвонив в контакт-центр 206-77-07 или 206-77-06 до 22 числа или по добавочному номеру специалиста клиентской службы водоканала, указанному в платёжном документе. При оплате услуг по сводному счёту, для изменения данных необходимо обратиться в Единую процессинг-сервисную систему ЖКХ (ЕПСС)», - рассказала заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.