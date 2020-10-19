Губернатор потребовал ускорить темп сдачи объектов в рамках госпрограммы

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В минувшую пятницу, 16 октября, губернатор Александр Гусев посетил Таловский и Бобровский районы. Он проконтролировал строительство объектов, которые ведутся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Программа начала реализовываться в Воронежской области с 2020 года. Она предусматривает три основных направления: создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда, создание и развитие инфраструктуры. На эти цели выделено 1,3 млрд рублей, из них 1 млрд – это федеральные средства. Социальные и инфраструктурные объекты по этой госпрограмме строятся в нескольких районах области.

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В Таловой появится три новых объекта

В рабочем поселке Таловая к концу года будет завершено строительство трех важных объектов: стадиона, Дома культуры и сетей канализации.

Два года назад на месте старого стадиона «Энергия» появилось новое футбольное поле с беговыми дорожками. С тех пор оно полюбилось таловчанам. Люди разных возрастов приходят сюда для занятий спортом, здесь также проводятся тренировки и соревнования.

Как рассказал исполняющий обязанности главы администрации района Евгений Сидоров, в рамках госпрограммы в этом году на стадионе должны появиться трибуны на 468 мест, секторы для занятий легкой атлетикой, многофункциональная площадка и другие спортобъекты. В феврале 2020 года был заключен муниципальный контракт с воронежской подрядной организацией ООО «ПСМК» на выполнение этих работ.

Сейчас стадион готов чуть более чем на 60%. Завершить его планируется к декабрю 2020 года.

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Второй крупный объект, который должен порадовать таловчан, – культурно-досуговый центр со зрительным залом на 470 мест. Это будет трехэтажное здание, в котором также расположат комнаты для кружков, гримерки, костюмерную, фойе-зал с танцевальной зоной, хореографический класс. Однако степень готовности здесь – 43%.

По словам генерального директора АО «Коттедж-Индустрия» Юрия Кухтина (организация выступает подрядчиком), ситуацию осложнила близость грунтовых вод. Из-за этого не были начаты вовремя работы. Сейчас хватает техники, материалов и рабочих рук, но сказывается на результатах упущенное время.

Третий объект, который тоже строят в Таловой, – более 5 км канализационных сетей и канализационная насосная станция производительностью 16 куб. м в час. Планируется, что к концу года к сетям будет подключено более 500 жилых домов. Пока строительная готовность объекта составляет 57%. Подрядчик также пожаловался на грунтовые воды и на сложные подземные коммуникации центра Таловой.

Хотя подрядчики заверили главу региона, что к концу года все будет сделано, Александр Гусев жестко раскритиковал темпы строительства и его административное сопровождение. Он поставил задачу – уложиться к третьей декаде ноября. Глава региона поручил сделать посуточные графики работы и строго им придерживаться.

– Безответственность на старте работ, затягивание, неправильное распределение ресурса приводят к сложностям на завершающем этапе. Опираться нужно не на финальный срок по контракту, а на четкий график, – подчеркнул губернатор.

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И заверил, что еще раз проинспектирует готовность объектов через три недели.

В Бобровском районе строят «Экодеревню» и дома для работников АПК

Осмотрел в ходе визита губернатор и объекты в Бобровском районе. Они также строятся в рамках госпрограммы. Это новый жилой микрорайон «Экодеревня» в поселке Лушниковка и дома для работников предприятий АПК в поселке Ясенки.

В «Экодеревне» будут жить до 6 тысяч человек. Здесь появится 92 индивидуальных жилых дома, 92 таунхауса и порядка 1800 квартир в многоквартирных домах малой этажности. Сегодня на площадке прокладывают коммуникации и дороги. В будущем планируется взведение детского сада на 250 мест, школы на 700 мест и стадиона с искусственным покрытием. Будет в «Экодеревне» и свой парк аттракционов – для него уже установлено колесо обозрения.

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В селе Ясенки также уже построены новые 18 домов. Они будут по договору соцнайма предоставляться работникам агропромышленных предприятий. Сейчас работы находятся на завершающей стадии – идет внутренняя отделка. Уже проложены дороги и подведены все коммуникации. Под хозяйственные постройки или гараж, при необходимости, жильцы смогут использовать придомовой земельный участок.

Всего в рамках госпрограммы в Бобровском районе построят 40 домов в четырех поселениях.

В 2021 году реализация госпрограммы в регионе продолжится – заявлено более 10 социальных и инфраструктурных объектов в нескольких муниципальных районах.