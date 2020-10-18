В Воронеже пожар охватил обувной склад на площади 1200 «квадратов»

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

Склад с обувью загорелся в Воронеже на улице Иркутской вечером 18 октября. По первоначальной информации спасателей, пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

- О возгорании сообщили в 18.19. На место ЧП выехали семь пожарных машин с 28 сотрудниками МЧС. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вскоре площадь пожара увеличилась до 500 метров квадратных. В 20.30 спасатели сообщили, что огонь удалось локализовать на 1200 «квадратах». О причинах пожара пока ничего не известно.

Напомним, вечером 17 октября сгорела крыша у двухэтажного коттеджа на улице Ольминского Центрального района. Огонь также повредил одну из стен дома.