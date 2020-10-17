Выходные в Воронеже: фильмы, лекции и вечеринка фестиваля Beat Weekend

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

BEAT WEEKEND

В эти выходные в Воронеже завершится фестиваль документального кино о музыке и современной культуре Beat Weekend 2020. В кинотеатре «Спартак» еще можно успеть посмотреть несколько фильмов о людях и явлениях, которые сформировали современную культуру, а также посетить специальные проекты форума.

17 октября в 14.00 Юлия Лысякова прочтет в мастерской «Дай пять» лекцию «Кто такой Трумен Капоте? Контекст американской литературы XX века». А в 16.30 в "Спартаке" покажут фильм «Говорит Трумен Капоте».

В 19.00 смотрите «По волнам: искусство звука в кино». Фильм посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна: наряду со звукорежиссерами и композиторами в кадрах появляются Дэвид Линч, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Стивен Спилберг и София Коппола.

В 21.00 смотрите «Марта Купер: история о граффити» - рассказ о знаменитой нью-йоркской женщине-фотографе, которая посвятила жизнь документации граффити.

В 21.30 «Книготорговцы» - фильм об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг, спродюсированный музой американского арт-хауса, актрисой Паркер Поузи.

18 октября в 19.00 «Colette, любовь моя». Фильм - признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette: о том, как он повлиял на мировую моду, рассказывают его создательницы, а также их поклонники и авторы коллабораций с Colette: Канье Уэст, Фаррелл Уильямс, Вирджил Абло.

Завершающая фестиваль «Вечеринка литературной богемы» пройдет в 19.00 в баре «Нигилист». Дресс-код - стиль культового бала Трумена Капоте: карнавальные маски, боа, смокинги и шикарные платья. Вход по билетам на показы Beat Weekend бесплатный.

МАСТЕР-КЛАССЫ В КРАМСКОМ

Музей имени Крамского запланировал в выходные два мастер-класса.

17 октября в 14.00 пройдет музейное занятие «Цветочный бум». Участники вместе с Ольгой Ремез нарисуют цветы с помощью акварели и гелевой ручки.

18 октября в 12.00 Людмила Каширских приглашает на мастер-класс по валянию «Золотая осень» - создать пейзажи из шерсти.

Все занятия рассчитаны на возраст от 16 лет и старше. Заявки на участие принимают по телефону 8 (473) 255-50-81.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СТИХИ БУНИНА В НИКИТИНКЕ

На ютуб-канале видеозал Никитинской библиотеки предлагает посмотреть литературный видеовечер «Все проходит, да не все забывается», посвященный 150-летию выдающегося литератора, нашего земляка. Из видеосюжета посетители узнают о личной и творческой жизни писателя, его путешествиях, наградах, эмиграции, услышат отрывок из произведения «Жизнь Арсеньева», за которое он был удостоен Нобелевской премии.

Кроме того, можно приобщиться к литературно-музыкальной композиции «О счастье мы всегда лишь вспоминаем» - послушать пейзажную лирику Бунина, услышать романсы, написанные на его стихи, увидеть и услышать самого поэта.