Передано в суд уголовное дело 15-летнего школьника, избившего до полусмерти воронежца

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Ленинский районный суд принял к производству уголовное дело, фигурантом которого стал школьник, избивший до полусмерти в День Победы взрослого мужчину. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в суде.

Там уточнили, что дело поступило 12 октября. На следующей неделе пройдет предварительное заседание. Процесс, вероятнее всего, будет закрытым, поскольку фигурант – несовершеннолетний.

Кроме того, сегодня, 16 октября, суд продлил ему меру пресечения. Парень проведет под домашним арестом еще три месяца.

Напомним, подросток держал в страхе несколько лет своих сверстников, прежде чем попал под уголовное дело. Затем, весной, в День Победы на Проспекте революции он напал на 35-летнего прохожего и избил его так, что мужчина провел несколько недель в реанимации. В отношении школьника было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В мае парня отправили в СИЗО. А потом его выпустили под домашний арест.

– Он должен постоянно находиться дома по месту жительства. Исключение составляют: вызовы к следователю, посещения школы в соответствии с расписанием учебных занятий, походы в медучреждения по согласованию со следователем, – пояснили корреспонденту «КП» в суде.

Условия у него серьезные: школу он посещает исключительно в сопровождении сотрудника УФСИН и не имеет права задерживаться. Он не имеет права пользоваться мобильным телефоном, интернетом и общаться с теми людьми, которые могут повлиять на ход дела.

Этот подросток еще с прошлого года известен всему Воронежу как любитель зверских «видосов». Тогда он выложил в интернет жуткое видео, как вместе с приятелем избил одинокого старика на улице Моисеева. Случай вызвал резонанс. Тогда-то и попал малолетний любитель жестокости в поле зрения правоохранителей. Однако к ответственности его не привлекли. В 2020 году он уже снимал на видео свои издевательства над сверстниками. И снова ему сошло с рук. Но за последний инцидент придется ответить в суде.