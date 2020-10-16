Верхнехавский участковый стал самым «народным» в Воронежской области

Евгений Попов. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Участковый из Верхнехавского района Евгений Попов представит наш регион на всероссийском конкурсе «Народный участковый». На сайте регионального ГУ МВД завершилось онлайн-голосование, в котором приняли участие около трех тысяч человек. В течение недели они выбирали между 34 претендентами.

Свою карьеру в органах внутренних дел Евгений начал более 14 лет назад. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате 825 голосов принесли победу 32-летнему Евгению Попову. Свою карьеру в органах внутренних дел он начал более 14 лет назад. Окончил воронежский институт МВД и по распределению попал в отдел уголовного розыска полиции Верхнехавского района.

На участке у майора полиции живет более двух тысяч человек. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В службу участковых перевелся в июле 2015 года. Сейчас майор следит за порядком в шести сельских поселениях, где живет более двух тысяч человек. Работу участкового он считает одной из самых важных, ведь именно сотрудники его подразделения первыми приходят на помощь местным жителям, попавшим в сложную ситуацию.

Евгений Попов. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Финальное онлайн-голосование, где определится самый народный участковый страны, пройдет с 1 по 10 ноября на сайтах МВД России и «Комсомольской правды».