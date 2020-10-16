Коронавирус в Воронеже, последние новости на 16 октября 2020: причины роста заболевших и досрочные каникулы

Чаще всего коронавирусом заражаются наши земляки в возрасте от 30 до 49 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество зараженных коронавирусом в Воронежской области достигло 21 132 человек. Окончили лечение и выздоровели 18 720 воронежцев. Скончались с начала эпидемии 280 пациентов с подтвержденным COVID-19.

По данным санитарных врачей, последние шесть недель отмечается ежедневный рост заболевших. Причины происходящего - несоблюдение масочного режима в общественном транспорте и торговых объектах, игнорирование социальной дистанции и распространение инфекции в близком кругу. Более 60% воронежцев знают человека, от которого заразились. Кроме того, на 12% увеличилась заболеваемость среди работающих жителей региона. Наибольший рост фиксируется среди обслуживающего персонала и работников торговли.

В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, что чаще всего коронавирусом заражаются наши земляки в возрасте от 30 до 49 лет - 7 171 случай (все данные на 13 октября). На втором месте люди от 50 до 64 лет - 6 121 заболевший. На третьем - пенсионеры от 65 лет и старше (3 331 случай). Диагностировали коронавирус и у 60 младенцев до года. Самый младший инфицированный - двухмесячный ребенок, самый старший - 93-летний пенсионер.

Для лечения зараженных COVID-19 в медучреждениях области перепрофилировано 4403 койки. В ближайшее дни количество мест планируют увеличить до 5239. Штатным медикам помогают студенты и преподаватели воронежского медуниверситета.

В регионе из-за коронавируса две школы закрыли полностью, а девять – частично: в них временно распущены 34 класса. Также частично закрыта одна группа в детском саду. Об этом на заседании оперштаба сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов. На дистанционном обучении находятся 5 898 человек - 2,5% от общего количества обучающихся. Из-за ОРВИ частично закрыли 73 класса в 31 образовательной организации, полностью - в 10, также полностью закрыли два детских сада. Из-за болезней сейчас отсутствуют 3% от всех педработников, а в 28 учреждениях из 715 - примерно по 15%. Исходя из сложившейся ситуации, губернатор Александр Гусев согласовал начало досрочных каникул для школьников региона с 26 октября.