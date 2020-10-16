В воронежском Северном лесу на месте срубленных сосен высадили 300 берез

.

Новые молодые березки появились в Северном лесу Воронежа на месте срубленных сосен. Деревья высадили в четверг, 15 октября. В акции восстановления зеленых насаждений приняли участие более 80 человек. Трудились все – местные жители, студенты, работники районного комбината благоустройства и сотрудники областного департамента природных ресурсов и экологии. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Там уточнили, что саженцы берез – экспериментальные, с закрытой корневой системой. Их предоставил Воронежский лесотехнический университет (ВГЛТУ). Именно ученые порекомендовали высадить березу по ряду причин. Во-первых, это дерево нетребовательно к составу почвы, а, во-вторых, является наиболее оптимальным для заполнения вырубок, гарей и пустошей.

.

Перед посадкой местные жители и сотрудники комбината благоустройства несколько суббот подряд расчищали территорию. Убирали остатки срубленных сосен, мусора и валежника.

Руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер, участвовавшая в мероприятии, рассказала, что ранее здесь работал подрядчик, который должен был очистить лес от пяти тысяч деревьев, зараженных корневой губкой. Но работники срубили и 48 здоровых сосен.

Сейчас Северный лес восстанавливается. Высаживать здесь будут и лиственные породы деревьев.

– Около полувека назад для защиты почв в городах использовали искусственные посадки хвойных насаждений. На сегодня множество из них поражено корневой губкой. Чтобы ее остановить, надо внедрять в хвойные массивы лиственные породы деревьев. Там, где они присутствуют, этот вредитель не распространяется, – отметила Наталья Ветер.

Поливать молодые деревья и следить за их сохранностью будут местные жители при поддержке департамента природных ресурсов и экологии области. При ведомстве уже создали рабочую группу, куда вошли около 20 жителей всех прилегающих домов.

– Мы постоянно на связи. Рассматриваются разные варианты: либо будут высаживаться ландшафтные группы, либо восстанавливаться лесной массив, – рассказала Наталья Ветер.

.

В дальнейшем здесь появятся также рябины, клены, акации.

Губернатор Александр Гусев неоднократно говорил о том, что на месте Северного леса никакого капитального строительства быть не может. Глава региона поддержал желание воронежцев оставить природный парк зоной тихого отдыха.

Напомним, природный парк областного значения «Северный лес» был создан в 2014 году постановлением правительства Воронежской области – после обращений жителей Воронежа по поводу сохранения лесного массива от дальнейшей застройки. Он состоит из трех участков общей площадью 44,8 га. В 2019 году Северный лес вошел в состав лесопаркового зеленого пояса Воронежа.