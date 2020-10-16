Александр Гусев: в зеленых зонах в Воронеже нельзя размещать даже соцобъекты

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Презентацию проекта генерального плана Воронежа на 2021-2041 годы 15 октября обсудили на заседании регионального градостроительного совета при облправительстве. Провел его губернатор Александр Гусев.

Генплан был разработан специалистами ГАУ «Институт генплана Москвы» по заказу мэрии Воронежа. Основная концепция - это «компактный город». В первую очередь документ предполагает развитие основного городского ядра - зону в радиусе 5 километров от исторического центра. Также учитывается и комплексное развитие отдельных периферийных территорий. Реализовать генплан предполагается в два этапа. Первый стартует в 2020 году и продлится до 2026 года. Второй - в 2026–2041 годах.

Концепцию представил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» Александр Котенков. Одна из важных задач – повышение обеспеченности граждан жильем - сохраняется. По расчетам, к 2041 году население Воронежа увеличится до 1 млн 389 тысяч человек, а многоквартирный жилой фонд вырастет до 47 млн кв. м, индивидуальный - до 14 млн кв. м, фонд нежилой недвижимости - до 34 млн кв. м.

Александр Гусев отметил, что показатели ввода жилья в Воронеже, которые существуют сейчас, будут поддерживаться и в дальнейшем. Объем - около миллиона квадратных метров в год. Но при этом подчеркнул, что к выдаче разрешений на строительство надо подходить внимательно, особенно если это касается точечной застройки.

- К сожалению, есть примеры, когда, условно, на десяти сотках ставят 21-этажную стену, и дальше хоть трава не расти. Плотность всего квартала почти выбрана, и дальше там может быть только индивидуальное жилищное строительство. Мы должны находить баланс и, вообще, приступать к выдаче разрешений на точечную застройку только после тщательного анализа всего квартала. Генплан должен быть здесь в помощь, - резюмировал губернатор.

Воронеж по новому генплану поделен примерно на 30 функциональных зон, в каждой будут предусмотрены объекты социальной инфраструктуры. К 2041 году количество мест в детских садах планируется к увеличить до 77 тысяч, в школах - до 165 тысяч.

Обсудили вопрос и транспортного обслуживания города. Задача - исключить транспортные потоки. Согласно новому документу, в городе должны появиться кольцевые и полукольцевые направления. К 2041 году улично-дорожная сеть должна составить около 500 км.

Руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова рассказала, что в конце сентября завершились общественные обсуждения проекта генплана. От горожан поступило более тысячи обращений. Свои замечания внесли также исполнительные органы государственной власти. Сейчас документ находится на стадии корректировки и согласования - это займет около месяца.

В заключении глава региона напомнил, что строительство, в том числе дорог, не должно касаться земель лесного фонда.

- Все, что мы называем «зеленым поясом» или озелененными территориями - это такие священные коровы. Даже объекты социальной инфраструктуры размещать на этих землях нельзя. Пусть застройщик, если хочет развивать территорию, заранее оставляет участки в необходимом количестве под социальные объекты, - сказал губернатор.

Александр Гусев пояснил, что возьмет под личный контроль исполнение и снятие всех замечаний по линии департамента природных ресурсов и экологии области, особенно тех, что касаются зеленых зон.