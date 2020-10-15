Чтобы день жестянщика не застал врасплох: как воронежским водителям подготовиться к смене сезонов

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Даже самая теплая и долгая осень рано или поздно заканчивается. По прогнозам гидрометцентра, в выходные погода в Воронежской области резко изменится: пойдут дожди, похолодает, а где-то даже и заметет первый снег. А, значит, автомобилисты выстроятся в очереди в шиномонтажи. Но кто-то, как братья из сказки про трех поросят, решит, что еще рано, и отложит «переобувку» машины.

ПОКРЫШКИ НАДО ПОДБИРАТЬ ПОД МАШИНУ И ДОРОГУ

Каждый год первый снег и мороз становятся причиной аварий на дорогах. Как же избежать ошибок, вовремя и правильно подготовиться к смене сезонов? «Комсомолка» пообщалась с Павлом Кобелевым, сотрудником сети магазинов по продаже шин.

Среди автовладельцев много мнений, насчет того, когда надо «переобуваться». Что вы можете посоветовать нашим читателям?

Переобуваться необходимо, когда среднесуточная температура будет 7 градусов и ниже. Лично я летние шины меняю на зимние уже 15 октября.

Сейчас на рынке большой разброс предложений и цен на шины. Чем они отличаются? Как выбрать оптимальный вариант при минимальной цене?

Как и любой товар, шины необходимо подбирать по потребностям. Но, однозначно, не стоит экономить на шинах, это ведь безопасность ваша и других участников дорожного движения.

Какие шины выбрать для зимы? На что опираться в выборе: марка машины, место использования (город или село).

Шины являются одним из важных элементов колеса автомобиля. Выбирая покрышку, смотрят на следующие параметры: индекс скорости и нагрузки, высота профиля, ширина покрышки, площадь пятна контакта, совместимость с диском вашего автомобиля. Стоит смотреть на особенности установки: шина не должна цепляться за другие элементы автомобиля. Обратите внимание на рисунок протектора. Важно учесть и ваш стиль вождения. Для спокойных поездок по городу и спортивных заездов требуются совершенно разные варианты. Технические характеристики у них различаются.

Важны также и особенности эксплуатации. Покрышки для асфальта и грунтовых дорог различаются жесткостью, протектором и другими важными параметрами. При подборе резины обязательно учитывайте возможность ее использования в определенных условиях. Обратите внимание на тип автомобиля. Внедорожник и городской седан предъявляют разные требования к шинам. Также рекомендуется подбирать с учетом нагрузки, коммерческого использования и других факторов.

Одни автовладельцы предпочитают всесезонку, другие – шипы. Споры между сторонниками использования этих двух типов шин не утихают. В чем разница? Что выбрать и для какого случая? Может, действительно, «обуться» раз и навсегда и забыть об этом на несколько лет?

Я бы сказал, что это дело привычки. Кроссоверы и более тяжелые авто обувают в липучку (всесезонку), а авто полегче - в шипы. Шип лучше работает на льду, всесезонные - на снегу и по мокрой каше в городе. Просто обуть всесезонку и забыть не получится, так как данная резина гораздо мягче летней и ее управляемость при высокой температуре будет хуже, чем зимой. Кроме того, будет очень высокий износ шины летом, так как она мягкая и сильно стирается.

Как понять, что пришло время обновить зимние шины? Какие признаки говорят об износе: потеря шипов, стирание протекторов, затвердение резины и т.д.?

Об износе шины говорит многое. Это и наличие шипов, и износ протектора, а самое важное – износ ламелей, за счет которых и работает (вместе с шипами) зимняя шина. При потере шипов, происходит биение резины и потеря качества управления автомобилем.

Какие советы вы можете деть читателям «КП» перед зимним сезоном?

Совет один, качество шины - это безопасность. Если есть хоть малейшие проблемы в управлении из-за шин, то их необходимо менять. Ремонт чужой и своей машины стоит гораздо дороже, а человеческую жизнь вряд ли вообще можно оценить.

Зимняя погода непредсказуема, но водитель должен быть готов ко всему Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

МЕНЯЙТЕ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ

Кстати, даже в сухую морозную осень затягивать с «переобувкой» не рекомендуется. По словам экспертов, при температуре ниже +5 летняя резина «дубеет», теряет эластичные свойства и не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой. Зимняя резина, которая производится из более мягкой резины, напротив, «въедается» в жесткий асфальт и хорошо держит автомобиль на дороге.

И, конечно же, никакая самая дорогая и «навороченная» шина не спасет от заносов и юза на дорогах, если водитель не сменит летний стиль вождения на зимний. Это значит: никаких неожиданных маневров, больших скоростей, резких торможений и прижиманий к соседям по дороге!

Помните, помимо скользкой дороги на аварийность влияют сокращение светлого времени суток и плохая обзорность из-за запотевания стекол, летящей из-под колес грязи, дождя и снега.

Будьте осторожны! Удачи на дорогах!