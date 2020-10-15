Ещё один долгострой введен в эксплуатацию в Липецке

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Сегодня в эксплуатацию сдан семиэтажный дом №I-15 на 28 квартир в микрорайоне Елецкий. Игорь Артамонов встретился с дольщиками и посмотрел квартиры, которых липчане ждали несколько лет. В скором времени в новое жилье смогут переехать 24 семьи.

«Строительство остальных проблемных домов идет заданными темпами. По каждому объекту есть чат в мессенджере, если есть какие-то отклонения по срокам, люди сразу же сообщают. Отставаний у нас нет. В ближайшее время ждем решения по дому на улице 50 лет НЛМК», - сказал Игорь Артамонов.

Строительство дома №I-15 началось в 2016 году. Компания «ЛИК» должна была сдать его в марте 2019 года. Однако в установленные сроки застройщик не исполнил свои обязательства. В июле того же года дом был признан «проблемным». Спустя месяц на основании договора о переходе прав и обязанностей застройщика завершение строительства объекта взяло на себя ООО «СЗ «Спецфундаментстрой-С» и работы на площадке возобновились. Сантехнические коммуникации, электромонтаж, установка лифта, наружная отделка, благоустройство прилегающей территории - новый инвестор завершил оставшиеся от предыдущего застройщика работы. Собственники жилья готовятся к новоселью.

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Кроме того, сегодня был решен вопрос по дому №II-15. В 2013 году дом на 230 квартир году начало строить ООО СК «Велес», объект должны были сдать в середине 2015 года. В покупку квартир по долевому участию в этом доме вложилась 21 семья. Застройщик выполнил лишь подготовительные работы – выкопал котлован. После чего стройка встала. В мае 2018 года дом был признан проблемным. Спустя год компания ООО «Глобус Групп» взяла на себя ответственность за дольщиков и предложила им выбрать квартиры в строящемся доме в Елецком. Сегодня с последним участником строительства подписаны необходимые документы.

До конца 2020 года будет сдано ещё пять проблемных домов, где владельцы квартир стали жертвами недобросовестных фирм - застройщиков. В 2019 году введено в эксплуатацию семь долгостроев и восстановили 1198 дольщиков в правах. Окончательно вопрос «обманутых» дольщиков в регионе будет закрыт до конца 2021 года. В эксплуатацию будут введены оставшиеся пять «проблемных» домов и восстановлены в правах 447 участников строительства.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.